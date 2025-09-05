Vladimir Putin a anunţat când va fi gata podul între Rusia şi Coreea de Nord

Podul care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic, în care a mai declarat că, până în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare a industriei de pământuri rare.

"Intenţionăm să construim noi poduri, inclusiv unul cu Republica Populară Democrată Coreeană peste râul Tumannaya", a declarat Putin la sesiunea plenară desfăşurată în oraşul portuar Vladivostok de la Oceanul Pacific.

Termenele de construcţie pentru pod, la care lucrările au început în martie, au fost confirmate recent de ambele guverne, scrie Agerpres.

Rusia şi Coreea de Nord, care au doar 20 de kilometri de graniţă comună, şi-au intensificat cooperarea de la vizita lui Putin în această ţară la jumătatea anului 2024.

În plus, Putin şi-a exprimat vineri convingerea că acest proiect, pe lângă recenta reluare a zborurilor şi a legăturilor feroviare cu Phenianul, va permite "o mai mare apropiere" între cele două ţări.

Putin s-a întâlnit miercuri, la Beijing, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a promis liderului de la Kremlin că va continua să ofere asistenţă Moscovei în orice mod necesar.

Coreea de Nord a desfăşurat mii de soldaţi în regiunea rusă Kursk pentru a-i expulza pe militarii ucraineni, o operaţiune care a dus la mii de victime în rândul armatei asiatice.

Separat, în cadrul forumului de la Vladivostok, Putin a anunţat un program de stat pentru dezvoltarea industriei naţionale de pământuri rare.

"În februarie, am convenit să aprobăm un plan de dezvoltare pentru industria pământurilor rare. Cer guvernului să facă acest lucru cel târziu în noiembrie anul acesta", a declarat el.

Putin a subliniat că Rusia dispune deja de un sistem de înregistrare a acestor rezerve, ceea ce va permite utilizarea lor eficientă pe măsură ce tehnologia relevantă se dezvoltă.

Aceste metale pot fi utilizate în diverse sectoare, de la energia nucleară la radioelectronică şi maşini-unelte, a specificat el.

În acelaşi timp, Putin a subliniat că o parte din aceste resurse se acumulează în depozite situate în apropierea altor zăcăminte, inclusiv în Extremul Orient rus.

Putin, care tocmai a revenit dintr-o vizită de patru zile în China, a încurajat partenerii Rusiei să investească în acest sector şi în alte sectoare din ţară, în special în Extremul Orient rus.

Kremlinul a declarat în trecut că SUA, care au semnat un acord cu Ucraina în acest domeniu, sunt la rândul lor interesate de exploatarea pământurilor rare în Arctica rusă.

Unii analişti consideră că rezervele de metale rare, pe lângă cele strategice precum litiul, sunt unul dintre motivele actualei campanii militare a Rusiei în Ucraina, deoarece estul Ucrainei conţine cantităţi semnificative de pământuri rare.

Rusia deţine a cincea cea mai mare rezervă de metale rare din lume, utilizate în lasere şi echipamente militare, şi a promovat planuri de creştere a producţiei pentru a reduce dependenţa de importurile din China, notează Reuters.