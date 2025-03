Un eveniment ceresc spectaculos se apropie! În noaptea de 13 spre 14 martie 2025, prima Eclipsă totală de Lună de după 2022 va colora Luna într-o nuanță roșiatică intensă, fenomen cunoscut sub numele de „Luna Sângerie”.

Acest fenomen astronomic impresionant va avea loc în noaptea de joi spre vineri și va putea fi observat din mai multe regiuni ale lumii, inclusiv din România, în funcție de condițiile meteorologice.

O Eclipsă totală de Lună are loc atunci când Soarele, Pământul și Luna se aliniază perfect, iar Luna intră complet în umbra Pământului. În acel moment, satelitul natural capătă o nuanță roșiatică, datorită modului în care atmosfera terestră refractă lumina solară. Particulele de praf și norii din atmosferă pot intensifica această culoare, oferind un spectacol vizual deosebit.

NASA îi îndeamnă pe pasionații de astronomie să nu rateze acest fenomen rar, subliniind că reprezintă o oportunitate ideală pentru observații astronomice și fotografii spectaculoase.

De ce Luna devine roșie

Fenomenul cunoscut sub numele de „Lună Sângerie” are loc din cauza modului în care atmosfera Pământului refractă lumina solară. Culorile cu lungimi de undă mai scurte, precum albastrul, sunt dispersate, în timp ce lumina cu lungimi de undă mai lungi – roșu și portocaliu – este deviată spre Lună, conferindu-i acea nuanță caracteristică.

În timpul totalității, Luna capătă o culoare roșiatică deoarece lumina solară este filtrată prin atmosfera terestră, printr-un proces similar celui care face ca răsăriturile și apusurile să pară roșii. Dacă atmosfera conține un nivel ridicat de praf sau nori, nuanța roșie poate deveni și mai intensă.

Când și unde se poate observa eclipsa

Eclipsa va avea mai multe faze, iar totalitatea – momentul în care Luna va fi complet acoperită de umbra Pământului – va dura aproximativ o oră. În România, fenomenul va fi vizibil mai ales în dimineața zilei de 14 martie, însă fazele inițiale pot fi observate și pe parcursul nopții anterioare.

Pentru o vizibilitate optimă, se recomandă observarea fenomenului din zone cu poluare luminoasă redusă, locuri cu orizont deschis spre vest, fără clădiri sau munți care să obstrucționeze priveliștea. Nu sunt necesare echipamente speciale pentru a urmări eclipsa, însă binoclul sau un telescop pot oferi detalii suplimentare ale suprafeței lunare în timpul totalității.

De asemenea, verifică prognoza meteo pentru a te asigura că cerul va fi senin în dimineața eclipsei.

Ora exactă a eclipsării totale pentru România

În România, eclipsa va fi vizibilă parțial în orele dimineții, înainte de apusul Lunii. Primele faze ale fenomenului vor putea fi observate, însă totalitatea va începe când Luna va fi foarte jos pe cer sau chiar sub orizont.

Începutul eclipsei penumbrale: 03:57 (ora României)

Începutul eclipsei parțiale: 05:09 (ora României)

Momentul totalității: Nu va fi vizibil din România, deoarece Luna va apune înainte de a începe această fază

Chiar dacă totalitatea nu va putea fi urmărită integral, primele faze ale eclipsei, inclusiv intrarea Lunii în umbra Pământului, vor fi vizibile în condiții meteo favorabile.

De ce este importantă eclipsa. Oportunitatea unei observații astronomice speciale

Pe lângă spectacolul oferit de Luna Sângerie, cerul va deveni mai întunecat în timpul eclipsei, ceea ce va face ca stelele și constelațiile să fie mai vizibile. De asemenea, planeta Marte se va afla relativ aproape de Lună, oferind o priveliște unică pentru pasionații de astronomie.

Dacă te-ai afla pe Lună în timpul unei eclipse totale, ai vedea Pământul ca un disc întunecat, înconjurat de o aură roșiatică – un efect creat de lumina refractată a tuturor răsăriturilor și apusurilor de Soare de pe glob, vizibile simultan. În plus, temperaturile de la suprafața Lunii ar varia brusc, scăzând de la peste 100°C în lumina directă a Soarelui la mult sub zero în umbra Pământului, ceea ce ar putea provoca fisuri în rocile selenare.

Pe lângă eclipsă, cerul va oferi și alte atracții în acea noapte. Spre vest, se vor putea observa două planete strălucitoare, Jupiter și Marte. De asemenea, în America de Sud, un număr redus de meteori din ploaia Gamma-Normide va fi vizibil, atingând punctul maxim de activitate în timpul totalității eclipsei.

Astfel de evenimente astronomice oferă nu doar o priveliște spectaculoasă, ci și oportunități valoroase pentru cercetători. Misiuni precum Artemis și Lunar Reconnaissance Orbiter, derulate de NASA, continuă să exploreze Luna, iar astfel de fenomene sporesc interesul publicului pentru studiul satelitului natural al Pământului.

Pentru pasionații de astronomie și pentru oricine dorește să admire un spectacol ceresc rar, Eclipsa totală de Lună din martie 2025 este un eveniment de neratat.

Următoarea Eclipsă totală de Lună

Dacă ratați acest eveniment, o altă Eclipsă totală de Lună va avea loc pe 7–8 septembrie 2025, fiind vizibilă în special din Asia. Pentru observatorii din România, aceasta nu va fi ideală, dar unele faze ar putea fi surprinse la răsăritul Lunii.

Teoriile conspirației legate de Luna Sângerie

Ca orice fenomen astronomic spectaculos, „Luna Sângerie” a fost, de-a lungul timpului, subiectul multor mituri și teorii ale conspirației. Anumite credințe populare o asociază cu semne apocaliptice, iar unele grupuri o consideră un avertisment cosmic.

În istorie, eclipsele au fost interpretate adesea ca prevestiri ale unor evenimente majore, iar unele profeții moderne continuă să le lege de schimbări globale sau catastrofe iminente. Cu toate acestea, știința oferă o explicație clară și bine fundamentată: „Luna Sângerie” este un fenomen pur astronomic, rezultatul alinierii perfecte dintre Soare, Pământ și Lună, care creează un efect vizual impresionant, dar fără vreo semnificație supranaturală.

NASA: „Nu ratați acest fenomen astronomic”

Experții NASA îi îndeamnă pe pasionații de astronomie să urmărească Eclipsa totală de Lună, un eveniment spectaculos a cărui fază de totalitate va dura aproximativ o oră în faza sa de totalitate – momentul în care Luna este complet acoperită de umbra Pământului.

Dr. Renee Weber, om de știință la NASA, își amintește cum, în copilărie, își ruga mama să o trezească pentru a vedea eclipsele, doar că, de multe ori, somnul era mai puternic decât curiozitatea. Mesajul său este clar: „Aceasta este o eclipsă care merită să fie admirată! Nu dormiți în timpul evenimentului!”.

Concluzie

Un aspect interesant este că eclipsele apar întotdeauna în perechi: o eclipsă de Lună este însoțită, la aproximativ două săptămâni distanță, de o eclipsă de Soare. De această dată, perechea Eclipsei totale de Lună va fi o Eclipsă parțială de Soare. Pe 29 martie va avea loc o Eclipsă parțială de Soare, în care Luna va acoperi până la 93% din suprafața Soarelui. Fenomenul va fi vizibil din anumite regiuni ale Americii, vestul Rusiei, Europei și Africii.

Chiar dacă România nu va putea observa totalitatea fenomenului, eclipsa de Lună din 14 martie 2025 rămâne un eveniment astronomic deosebit. Alege un loc potrivit pentru observație, pregătește-ți binoclul și bucură-te de spectacolul oferit de natura cosmică!