Video Localnicii, terifiați după ce Marea Galileii s-a înroșit ca pe vremea lui Moise. „Ar trebui ca oamenii să se împace cu Iisus”

Localnicii israelieni și internauții s-au arătat șocați de faptul că, zilele acestea, apele Mării Galileii s-au înroșit în mod misterios, stârnind îngrijorări de natură religioasă.

Potrivit LadBible, în Vechiul Testament, Dumnezeu a transformat râul Nil în sânge ca avertisment pentru Egipt, deoarece faraonul a refuzat să elibereze poporul israelit din sclavie. Apa a devenit nepotabilă, peștii au murit, iar evenimentul a fost interpretat ca un act de judecată împotriva zeilor Egiptului.

Observatorii, în special cei din comunitățile religioase, văd de obicei schimbarea culorii apei ca pe un ecou simbolic sau profetic al acelei plăgi. „Așa vorbește Domnul: Prin aceasta veți ști că Eu sunt Domnul. Iată, cu toiagul pe care-l am în mână voi lovi apa din Nil și se va preface în sânge”, se arată în Exodul 7:17-21.

În Noul Testament, lacul este cunoscut ca locul unde Iisus a predicat și a făcut minuni, motiv pentru care schimbările neobișnuite au o încărcătură specială pentru credincioși. Printre cele mai cunoscute miracole se numără mersul pe apă și potolirea furtunii, ambele petrecute pe Marea Galileii.

De asemenea, orice fenomen neobișnuit legat de acest lac este uneori asociat cu sfârșitul lumii, precum în Cartea Apocalipsei, unde apele se prefac în sânge pentru a simboliza judecata divină.

Potrivit oamenilor de știință însă, petele roșii sunt provocate de o algă verde numită Botryococcus braunii. Autoritatea pentru Apă a Israelului a explicat că „colorarea roșie se datorează acumulării unui pigment natural secretat de algă ca reacție la expunerea puternică la soare”.

Instituția a precizat luni, 4 august, că pigmentul „nu este toxic” și că lacul nu prezintă nicio problemă.

Rezultatele testelor efectuate de Laboratorul de Cercetare Kinneret au arătat, de asemenea, că nu există riscuri pentru sănătate. „Nu au fost raportate reacții alergice în zonele unde această algă a mai apărut”, au adăugat specialiștii.

Pe rețelele de socializare, unii oameni și-au exprimat îngrijorarea.

„Deci Marea Galileii chiar s-a făcut roșie sau e fals? Că dacă e adevărat, ar trebui ca oamenii să se împace cu Iisus înainte să se întoarcă”, a scris cineva pe X.

„Doamne, Marea Galileii e roșie. Mă întreb ce înseamnă asta”, a spus altcineva. „