Peste jumătate de milion de palestinieni au revenit în nordul Fâşiei Gaza în primele zile după încetarea focului

Apărarea civilă din Fâşia Gaza a anunţat sâmbătă că peste 500.000 de palestinieni au revenit în nordul enclavei după intrarea în vigoare a acordului de încerare a focului cu Israelul în ajun, la ora 09:00 GMT

"Peste 500.000 de persoane au sosit în Gaza de ieri (vineri) până acum", a declarat Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al acestei organizaţii de prim ajutor care operează sub autoritatea grupării islamiste palestiniene Hamas, scrie Agerpres.

Armata israeliană (IDF) a avertizat populaţia din Fâşia Gaza vineri după intrarea în vigoare a încetării focului că mai multe zone din nordul teritoriului devastat de peste doi ani de război rămân periculoase şi a cerut civililor să nu se apropie de trupele israeliene încă prezente în teritoriu.

IDF controlează în prezent 53% din Fâşia Gaza. Majoritatea acestor zone se află în afara zonelor urbane.

Mii de palestinieni au început să se deplaseze, vineri, spre nordul Fâşiei Gaza, după anunţul privind intrarea în vigoare a încetării focului, au transmis jurnaliştii AFP aflaţi la Nousseirat, în centrul teritoriului.