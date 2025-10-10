Armistiţiul din Fâșia Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă spre nord

Armata israeliană (IDF) a anunţat vineri că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, iar trupele s-au retras la liniile de desfăşurare convenite în planul de pace.

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF a anunțat că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate” începând cu ora locală 12:00.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”, precizează declaraţia.

IDF controlează în prezent 53% din Fâşia Gaza. Majoritatea acestor zone se află în afara zonelor urbane.

Mii de palestinieni au început să se deplaseze, vineri, spre nordul Fâşiei Gaza, după anunţul privind intrarea în vigoare a încetării focului, au transmis jurnaliştii AFP aflaţi la Nousseirat, în centrul teritoriului. Un şir aproape neîntrerupt de palestineni mergea de-a lungul şoselei al-Rashid, o şosea de coastă care merge de-a lungul Mediteranei, spre nordul Fâşiei Gaza, iar câteva vehicule se deplasau încet în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii.