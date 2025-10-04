Negocieri cruciale la Cairo: Israel și Hamas discută schimbul de ostatici în contextul planului de pace a lui Trump

Israel și Hamas participă duminică și luni la discuții indirecte la Cairo, menite să faciliteze schimbul de ostatici israelieni și deținuți palestinieni, potrivit presei egiptene apropiate autorităților.

Al-Qahera News, canal legat de serviciile de informații egiptene, a precizat că delegațiile se află deja în drum spre Cairo pentru a discuta „organizarea condițiilor de pe teren pentru schimbul tuturor ostaticilor și deținuților, conform propunerii” fostului președinte american Donald Trump.

Surse din cadrul Hamas au confirmat că mișcarea va trimite o delegație sâmbătă seară pentru a lua parte la negocieri, iar presa israeliană a anunțat că delegația israeliană va ajunge în Egipt în următoarele 24 de ore.

Hamas a acceptat parțial planul de pace al lui Trump, fără a comenta solicitarea privind dezarmarea sa, considerată dificil de îndeplinit.

În ciuda apelului lui Trump de a opri bombardamentele, Apărarea Civilă din Gaza a raportat cel puțin 57 de morți în atacurile israeliene de sâmbătă dimineață, dintre care 40 în orașul Gaza.

Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, 4 octombrie, mișcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.

Trump a subliniat că Hamas trebuie să acţioneze rapid, avertizând că „în caz contrar toate opţiunile vor fi luate în calcul”. El a exclus „orice rezultat în care Gaza ar continua să reprezinte o ameninţare” pentru Israel.

Planul său prevede încetarea focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor, retragerea etapizată a armatei israeliene din Gaza, dezarmarea Hamas şi exilul combatanţilor săi.

Hamas a semnalat disponibilitatea de a elibera toţi ostaticii rămaşi şi de a preda administraţia Fâşiei Gaza unui guvern palestinian independent, dar a respins cerinţele de dezarmare şi de excludere de la guvernare.

Israelul a anunţat că este pregătit să implementeze imediat prima fază a planului, axată pe eliberarea ostaticilor, dar a menţinut operaţiunile defensive în Gaza.