În timp ce Israelul continuă operațiunea militară în Gaza, locuitorii strămutați în „zonele umanitare” sudice se confruntă cu lipsă de hrană, adăposturi precare și siguranță incertă, iar organizațiile internaționale avertizează că întreaga generație de copii este afectată de război și foamete, notează BBC.

„Toată lumea caută un «loc sigur»”, s-a plâns un tată, Mohammed Ismail, pentru BBC. „Ar trebui să vedeți cum sunt corturile lipite unul de altul. Nu există spațiu între ele. Poți auzi fiecare cuvânt al vecinului când vorbește cu soția și copiii. Când cineva merge la toaletă, poți auzi cum o folosește. Unde sunt sistemele de canalizare, igiena? Cerem apă și totul este în zadar. Jur pe Dumnezeu că aceasta este suferință adevărată.”

Locuitorii din al-Mawasi, zona desemnată de Israel drept „umanitară”, descriu condiții de trai extrem de dificile. Corturile sunt supraaglomerate, accesul la hrană și apă este limitat, iar oamenii care vin din nord nu știu unde să se adăpostească.

Potrivit rapoartelor, doi copii au fost uciși, iar alții au fost răniți, se pare, în două lovituri israeliene asupra corturilor din zonă, ridicând și mai multe întrebări despre siguranța oamenilor.

„Trăim în condiții atât de dure, încât niciun animal nu ar putea supraviețui aici. Ne-am gândit că aceste zone umanitare despre care se vorbea vor avea apă și corturi. Am fugit să ne salvăm viața, dar am ajuns să trăim pe stradă”, spune Sylvia al-Shurafi, mamă a doi copii, care a fost nevoită să fugă în sudul Gazei în această săptămână.

Familii în căutarea supraviețuirii

Forțele militare israeliene au ordonat sutelor de mii de locuitori ai orașului Gaza să se îndrepte spre sud, în zona al-Mawasi, promițând condiții mai bune acolo. Dar cei care se încumetă să pornească în această călătorie dificilă – mergând ore întregi pe jos sau plătind sute de dolari pentru transport pe două rute aglomerate – spun că se chinuie să găsească hrană și adăpost.

„Situația se înrăutățește pe zi ce trece. Este plin, iar oamenii care vin din nord stau pe marginea străzilor, neștiind unde să se ducă”, spune Olga Cherevko, purtătorul de cuvânt al Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA).

O familie formată din cinci persoane își caută un adăpost de patru zile. Aveau doar două bagaje cu lucruri personale și împărțeau un covoraș de paie pe care dormeau afară, în aer liber. Tatăl nu avea pantofi, iar economiile sale s-au epuizat după luni de strămutare.

„Familiile fug dintr-un iad doar pentru a ajunge într-altul. Cei cu care vorbesc îmi spun că bolile se răspândesc printre copii, că sunt constant bolnavi și flămânzi”, spune Tessa Ingram de la UNICEF pentru BBC.

„Majoritatea oamenilor îmi spun că mănâncă o singură masă pe zi, de obicei oferită de o bucătărie comunitară. Este orez sau linte. Părinții spun că adesea renunță ei înșiși la o parte din masă pentru ca copiii să poată mânca. Aud că oamenii merg pe jos ore întregi pentru a avea acces la apă potabilă sigură”, spune Tessa Ingram.

Familiile au lăsat majoritatea bunurilor în urmă când au părăsit orașul Gaza.

„Copiii mei au slăbit foarte, foarte mult și sunt afectați de ceea ce văd și aud – toate exploziile. Cel mai mic dintre ei a dezvoltat bâlbâială. Este mereu tensionat și speriat. Mâncarea obișnuia să fie ultimul lucru la care ne gândeam, acum este cel mai important. Este doar despre supraviețuire. Viața este foarte grea, dincolo de orice descriere. Trăim doar prin spiritul lui Dumnezeu”, spune Sylvia al-Shurafi.

În acest context, copiii sunt cei mai vulnerabili. Potrivit unui raport ONU, până la 132.000 de copii cu vârsta sub cinci ani riscă să moară din cauza malnutriției acute până vara viitoare. Jumătate din populația Gazei este formată din copii, iar mulți dintre ei au rămas marcați pentru totdeauna de război și de pierderea părinților.

Maria Moath Rehaan, în vârstă de 11 ani, și sora ei Ansem, 8 ani, au supraviețuit singure după ce familia lor a fost ucisă într-un atac israelian. Maria este nevăzătoare, iar Ansem și-a pierdut piciorul drept. „Ce am făcut să fim bombardați astfel? Ce am făcut să ne pierdem întreaga familie?” spune Maria, plină de durere și confuzie. Copiii trăiesc acum într-un cort lângă ruinele casei lor, încercând să supraviețuiască zilnic.

Sameer Zaquot, tot în vârstă de 11 ani, a rămas fără braț și picior după ce o dronă a explodat în camera lui.

„Am visat că aveam proteze și alergam. M-am trezit fericit, pentru că există speranța că voi putea fi ca orice alt copil din lume”, povestește el, în timp ce UNICEF subliniază că Gaza are cel mai mare număr de copii amputați pe cap de locuitor din lume.

Dan Stewart, manager de comunicare la Save the Children, atrage atenția asupra traumei psihologice profund resimțite.

„Să fii copil în Gaza în acest moment înseamnă să îi cauți pe cei dragi sub dărâmături, să dormi cu zgomotul dronelor deasupra capului și să nu știi dacă te vei trezi dimineața. Cicatricile psihologice și fizice vor dura o viață întreagă”, a declarat acesta.

În ciuda declarațiilor prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care susține că două milioane de tone de alimente au fost trimise în Gaza, organizațiile umanitare contestă eficiența distribuției și spun că războiul continuu face imposibilă livrarea ajutoarelor, amplificând foametea și traumele copiilor.

Copiii din Gaza, supraviețuitori ai unui război fără sfârșit, se confruntă cu pierderi ireparabile, foame și lipsa unui viitor sigur. Pentru mulți dintre ei, copilăria a fost furată, iar speranța de a trăi o viață normală rămâne doar un vis greu de atins.