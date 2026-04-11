Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Iranul a pierdut evidența propriilor mine marine. Trump anunță începerea deminării „ca un gest de bunăvoință”

Război în Orientul Mijlociu
Oficialii americani afirmă că Iranul nu reușește să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz pentru trafic maritim deoarece nu mai știe exact unde a amplasat minele și nu are capacitatea de a le îndepărta. În același timp, Donald Trump susține că Statele Unite au început procesul de deminare „ca un gest de bunăvoință pentru țările din întreaga lume”.

Iranul nu știe exact unde a amplasat minele în strâmtoarea Ormuz FOTO: AI
Potrivit unor oficiali americani citați de The New York Times, Iranul nu poate redeschide complet Strâmtoarea Ormuz deoarece nu reușește să localizeze toate minele amplasate și nici nu are capacitatea de a le îndepărta.

Situația ar fi unul dintre motivele pentru care Teheranul nu a răspuns rapid cerințelor administrației Trump de a permite un trafic mai intens prin zonă. În același timp, aceasta ar putea complica negocierile dintre SUA și Iran, care ar urma să fie mediate de Pakistan.

Oficialii americani spun că minele au fost amplasate de Iran folosind ambarcațiuni mici, în contextul conflictului cu Statele Unite și Israelul. Acestea, împreună cu amenințările cu drone și rachete, au redus semnificativ traficul naval în strâmtoare.

„Iranul a minat la întâmplare”

Potrivit acelorași surse, Iranul a lăsat deschis doar un culoar îngust de navigație, iar rutele sigure sunt limitate deoarece minele ar fi fost amplasate haotic. Nu este clar dacă toate locațiile au fost înregistrate, iar unele mine ar putea chiar să se fi deplasat.

Oficialii americani subliniază că îndepărtarea minelor este mult mai dificilă decât amplasarea lor, iar nici SUA, nici Iranul nu au capacități eficiente pentru o operațiune rapidă de deminare.

Nave americane în Strâmtoarea Ormuz

Pentru prima dată de la începutul conflictului, nave americane au traversat Strâmtoarea Ormuz. Potrivit surselor Axios, operațiunea nu a fost coordonată cu Iranul și a avut ca scop creșterea încrederii navelor comerciale pentru reluarea traficului maritim.

Nave americane au traversat Strâmtoarea Ormuz FOTO: X/ @sentdefender
Un oficial american a descris acțiunea drept „o operațiune concentrată pe libertatea navigației în ape internaționale”.

Acesta a precizat că navele americane au traversat strâmtoarea dinspre est spre vest, către Golful Persic, apoi s-au întors prin același coridor spre Marea Arabiei. Mișcarea are loc în contextul începerii negocierilor de pace dintre cele două părți în Pakistan.

Iranul redirecționează navele în Strâmtoarea Ormuz „pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă traficului „ținând seama în mod corespunzător de limitările tehnice”.

Washingtonul interpretează această formulare ca o recunoaștere a faptului că Iranul nu poate identifica sau elimina rapid minele.

Trump: „Începem curățarea Strâmtorii Ormuz”

Donald Trump a declarat că Statele Unite au început operațiuni de deminare în strâmtoare „ca un gest de bunăvoință față de țările din întreaga lume”, potrivit The Guardian.

Donald Trump a anunțat începerea operațiunilor de deminare FOTO: @sentdefender
El a susținut că navele iraniene de minare „se află, de asemenea, pe fundul mării” și că armata iraniană și-ar fi pierdut mare parte din capacitățile aeriene și navale.

Singurul lucru pe care îl mai au este amenințarea că o navă ar putea «se lovi» de una dintre minele lor maritime, care, apropo, toate cele 28 de nave de amplasare a minelor se află, de asemenea, pe fundul mării. Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz ca un gest de bunăvoință pentru țările din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele. Incredibil, nu au curajul sau voința de a face acest lucru singuri”, a transmis președintele american. 

