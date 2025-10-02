search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Papa Leon intervine în dezbaterea privind avortul, care agită Biserica Catolică din SUA: ce însemană să fii pro-viață

0
0
Publicat:

Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru prima dată într-o dispută privind avortul care agită Biserica Catolică din SUA.

Papa Leon FOTO: Shutterstock
Papa Leon FOTO: Shutterstock

Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru prima dată într-o dispută privind avortul care agită Biserica Catolică din Statele Unite, ridicând aparenta contradicție cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat să fii „pro-viață”.

Papa Leon, originar din Chicago, a fost întrebat marți seara despre planurile cardinalului Blase Cupich din Chicago de a acorda un premiu pentru întreaga carieră senatorului Dick Durbin din Illinois pentru munca sa în sprijinul imigranților, potrivit ABC News.

Planurile au stârnit obiecții din partea unor episcopi conservatori din SUA, având în vedere sprijinul puternic al senatorului democrat Papa a cerut în primul rând respect pentru ambele părți, dar a subliniat și aparenta contradicție din astfel de dezbateri.

Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea» nu este cu adevărat pro-viață, a spus Papa Leon. Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman al imigranților în Statele Unite», nu știu dacă este pro-viață.

Papa a vorbit cu câteva ore înainte ca Cupich să anunțe că Durbin a refuzat premiul.

Învățăturile Bisericii interzic avortul, dar se opun și pedepsei capitale. Papa Francisc a modificat oficial învățăturile Bisericii în 2018, decretând că pedeapsa cu moartea este „inadmisibilă” în orice circumstanțe. Episcopii americani și Vaticanul au cerut cu fermitate un tratament uman al migranților, invocând porunca biblică de a „primi străinul”.

Papa Leon a spus că nu era familiarizat cu detaliile disputei privind premiul acordat lui Durbin, dar a afirmat că era totuși important să se analizeze bilanțul general al senatorului și a menționat mandatul de patru decenii al lui Durbin. Răspunzând la o întrebare în limba engleză adresată de postul american de televiziune EWTN News, el a spus că există multe probleme etice care constituie învățătura Bisericii Catolice.

Nu știu dacă cineva deține adevărul absolut, dar aș cere în primul rând să existe un respect mai mare unul față de celălalt și să căutăm împreună, atât ca ființe umane, în acest caz ca cetățeni americani sau cetățeni ai statului Illinois, cât și ca catolici, să spunem că trebuie să analizăm cu atenție toate aceste probleme etice și să găsim calea de urmat în această biserică. Învățătura Bisericii cu privire la fiecare dintre aceste probleme este foarte clară, a spus el.  

Cupich a fost un consilier apropiat al Papei Francisc, care a susținut cu tărie învățăturile Bisericii împotriva avortului, dar a criticat și politizarea dezbaterii privind avortul de către episcopii americani. Unii episcopi au cerut refuzarea împărtășaniei politicienilor catolici care susțineau dreptul la avort, inclusiv fostul președinte Joe Biden.

Biden s-a întâlnit de mai multe ori cu Francisc și a declarat reporterilor în 2021 că Francisc i-a spus să continue să primească împărtășania. În timpul unei vizite la Roma în acel an, el a primit sacramentul în timpul liturghiei la o biserică din dioceza lui Francisc.

Durbin a fost interzis să primească împărtășania în dioceza sa natală din Springfield în 2004. Episcopul Thomas Paprocki din Springfield a continuat interdicția și a fost unul dintre episcopii americani care s-au opus cu tărie deciziei lui Cupich de a-l onora pe senator. Cupich susține că Durbin este membru al Arhiepiscopiei de Chicago, unde Durbin are și o casă.

În declarația sa prin care anunța că Durbin va refuza premiul, Cupich a deplâns faptul că polarizarea din SUA a creat o situație în care catolicii americani „se găsesc fără apartenență politică”, întrucât nici Partidul Republican, nici Partidul Democrat nu reflectă pe deplin amploarea învățăturilor catolice.

El a apărat onorarea lui Durbin pentru poziția sa pro-imigrație și a spus că ceremonia de decernare a premiului, planificată pentru 3 noiembrie, ar fi putut fi o ocazie de a-l implica pe acesta și pe alți lideri politici, în speranța de a promova punctul de vedere al Bisericii cu privire la alte probleme, inclusiv avortul.

„Ar putea fi o invitație adresată catolicilor care promovează neobosit demnitatea copiilor nenăscuți, a bătrânilor și a bolnavilor să extindă cercul de protecție asupra imigranților care se confruntă în acest moment cu o amenințare existențială la adresa vieții lor și a vieții familiilor lor”, a scris Cupich.

Disputa a apărut în contextul în care administrația președintelui Donald Trump menține o intensificare a aplicării legilor privind imigrația în zona Chicago.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
gandul.ro
image
Mai multe avertizări cod portocaliu și galben în vigoare în jumătate de țară
mediafax.ro
image
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni
playtech.ro
image
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Alertă în București și Ilfov! Se anunță rafale de până la 85 km/h. Îndemnul autorităților: „Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime”
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Legea se aprobă! Tinerii cu vârste de până la 35 de ani sunt chemați în Armată
mediaflux.ro
image
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Misterul crimei care a șocat România anilor ’90. Noi detalii despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea. Cine au fost asasinii
actualitate.net
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe