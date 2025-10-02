Papa Leon intervine în dezbaterea privind avortul, care agită Biserica Catolică din SUA: ce însemană să fii pro-viață

Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru prima dată într-o dispută privind avortul care agită Biserica Catolică din SUA.

Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru prima dată într-o dispută privind avortul care agită Biserica Catolică din Statele Unite, ridicând aparenta contradicție cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat să fii „pro-viață”.

Papa Leon, originar din Chicago, a fost întrebat marți seara despre planurile cardinalului Blase Cupich din Chicago de a acorda un premiu pentru întreaga carieră senatorului Dick Durbin din Illinois pentru munca sa în sprijinul imigranților, potrivit ABC News.

Planurile au stârnit obiecții din partea unor episcopi conservatori din SUA, având în vedere sprijinul puternic al senatorului democrat Papa a cerut în primul rând respect pentru ambele părți, dar a subliniat și aparenta contradicție din astfel de dezbateri.

Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea» nu este cu adevărat pro-viață, a spus Papa Leon. Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman al imigranților în Statele Unite», nu știu dacă este pro-viață.

Papa a vorbit cu câteva ore înainte ca Cupich să anunțe că Durbin a refuzat premiul.

Învățăturile Bisericii interzic avortul, dar se opun și pedepsei capitale. Papa Francisc a modificat oficial învățăturile Bisericii în 2018, decretând că pedeapsa cu moartea este „inadmisibilă” în orice circumstanțe. Episcopii americani și Vaticanul au cerut cu fermitate un tratament uman al migranților, invocând porunca biblică de a „primi străinul”.

Papa Leon a spus că nu era familiarizat cu detaliile disputei privind premiul acordat lui Durbin, dar a afirmat că era totuși important să se analizeze bilanțul general al senatorului și a menționat mandatul de patru decenii al lui Durbin. Răspunzând la o întrebare în limba engleză adresată de postul american de televiziune EWTN News, el a spus că există multe probleme etice care constituie învățătura Bisericii Catolice.

Nu știu dacă cineva deține adevărul absolut, dar aș cere în primul rând să existe un respect mai mare unul față de celălalt și să căutăm împreună, atât ca ființe umane, în acest caz ca cetățeni americani sau cetățeni ai statului Illinois, cât și ca catolici, să spunem că trebuie să analizăm cu atenție toate aceste probleme etice și să găsim calea de urmat în această biserică. Învățătura Bisericii cu privire la fiecare dintre aceste probleme este foarte clară, a spus el.

Cupich a fost un consilier apropiat al Papei Francisc, care a susținut cu tărie învățăturile Bisericii împotriva avortului, dar a criticat și politizarea dezbaterii privind avortul de către episcopii americani. Unii episcopi au cerut refuzarea împărtășaniei politicienilor catolici care susțineau dreptul la avort, inclusiv fostul președinte Joe Biden.

Biden s-a întâlnit de mai multe ori cu Francisc și a declarat reporterilor în 2021 că Francisc i-a spus să continue să primească împărtășania. În timpul unei vizite la Roma în acel an, el a primit sacramentul în timpul liturghiei la o biserică din dioceza lui Francisc.

Durbin a fost interzis să primească împărtășania în dioceza sa natală din Springfield în 2004. Episcopul Thomas Paprocki din Springfield a continuat interdicția și a fost unul dintre episcopii americani care s-au opus cu tărie deciziei lui Cupich de a-l onora pe senator. Cupich susține că Durbin este membru al Arhiepiscopiei de Chicago, unde Durbin are și o casă.

În declarația sa prin care anunța că Durbin va refuza premiul, Cupich a deplâns faptul că polarizarea din SUA a creat o situație în care catolicii americani „se găsesc fără apartenență politică”, întrucât nici Partidul Republican, nici Partidul Democrat nu reflectă pe deplin amploarea învățăturilor catolice.

El a apărat onorarea lui Durbin pentru poziția sa pro-imigrație și a spus că ceremonia de decernare a premiului, planificată pentru 3 noiembrie, ar fi putut fi o ocazie de a-l implica pe acesta și pe alți lideri politici, în speranța de a promova punctul de vedere al Bisericii cu privire la alte probleme, inclusiv avortul.

„Ar putea fi o invitație adresată catolicilor care promovează neobosit demnitatea copiilor nenăscuți, a bătrânilor și a bolnavilor să extindă cercul de protecție asupra imigranților care se confruntă în acest moment cu o amenințare existențială la adresa vieții lor și a vieții familiilor lor”, a scris Cupich.

Disputa a apărut în contextul în care administrația președintelui Donald Trump menține o intensificare a aplicării legilor privind imigrația în zona Chicago.