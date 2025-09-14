search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Papa Leon al XIV-lea critică salariile uriașe ale directorilor executivi: „Câștigă de 600 de ori mai mult decât angajații obișnuiți”

Papa Leon al XIV-lea a criticat salariile uriașe ale directorilor executivi, care ajung de până la 600 de ori mai mari decât cele ale angajaților obișnuiți, exemplificând cu planul de compensare al lui Elon Musk și avertizând asupra efectelor sociale și economice ale acestor discrepanțe.  

Papa Leon XIV a dat primul său interviu de când a fost ales papă la Vatican / Sursa foto: Arhivă
Papa Leon al XIV-lea, primul interviu pentru presă: reflecții despre salarizare, ONU și rolul său global

 Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică.

El a invocat în acest sens recentul plan de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari, informează Reuters, potrivit Agerpres. 

Suveranul pontif, originar din Chicago, a vorbit de asemenea despre Organizaţia Naţiunilor Unite, despre deceniile petrecute ca misionar în Peru, despre felul în care s-a adaptat rolului de papă şi despre speranţele sale pentru pace în sângerosul conflict de trei ani dintre Ucraina şi Rusia. 

El a afişat un stil mai rezervat decât predecesorul său, papa Francisc, care acorda adesea interviuri, preferând să vorbească pe baza unor texte pregătite. Fragmentele date publicităţii duminică au fost publicate pe site-ul catolic Crux. 

"Directorii executivi care acum 60 de ani câştigau de patru până la şase ori mai mult decât lucrătorii câştigă (acum) de 600 de ori mai mult", a declarat papa în interviul realizat la sfârşitul lunii iulie pentru o biografie în pregătire. 

"Ieri a apărut ştirea că Elon Musk va deveni primul trilionar din lume", declara el la acel moment. "Ce înseamnă asta şi despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă", a continuat el. 

Suvernaul Pontif a criticat și ONU despre care a spus că nu mai este capabilă să promoveze o diplomație eficientă

Leon al XIV-lea a declarat totodată că Organizaţia Naţiunilor Unite nu mai este capabilă să promoveze o diplomaţie multilaterală eficientă. 

"Naţiunile Unite ar trebui să fie locul unde se rezolvă multe probleme", a subliniat papa. "Din păcate, pare să fie recunoscut pe scară largă că ONU, cel puţin în acest moment, şi-a pierdut capacitatea de a reuni oamenii în privinţa chestiunilor multilaterale", a adăugat pontiful. 

Vorbind despre alegerea sa ca papă, Leon al XIV-lea a mărturisit că la început s-a simţit mai pregătit să îi călăuzească spiritual pe cei 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, dar mai puţin pregătit să joace un rol major pe scena diplomatică globală.

"Aspectul complet nou al acestei misiuni este că am fost propulsat la nivelul de lider mondial", a afirmat suveranul pontif. "Învăţ foarte multe şi mă simt foarte provocat, dar nu copleşit", a subliniat papa.

Tesla vrea să îi acorde lui Elon Musk o primă de performanță de 1.000 de miliarde de dolari 

Tesla a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase. 

  Pachetul propus, care va fi unul dintre cele mai mari din istorie dacă va fi aprobat, scoate în evidenţă încrederea pe care o are Tesla în capacitatea lui Musk de a transforma compania dintr-un producător de automobile într-o mare putere tehnologică, potrivit Reuters.   

Planul, care se întinde pe o perioadă de 10 ani, fixează o serie de obiective ambiţioase pe care Musk trebuie să le atingă pentru a primi totalitatea recompensei, inclusiv creşterea afacerilor Tesla din domeniul taxiurilor autonome şi majorarea valorii de piaţă a companiei până la cel puţin 8.500 de miliarde de dolari, de la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în prezent. 

