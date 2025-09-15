Papa consideră că medierea Vaticanului între Ucraina și Rusia este nerealistă

Papa Leon al XIV-lea a explicat de ce Vaticanul nu ar putea fi un mediator al negocierilor de pace între Ucraina și Rusia, relatează New York Times.

„Aș face o distincție în ceea ce privește vocea Sfântului Scaun în pledoaria pentru pace și rolul său de mediator, ceea ce cred că este ceva foarte diferit și nu este la fel de realist ca prima”, a spus papa Leon în fragmente de interviu apărute duminică în Crux, o publicație catolică.

Primul suveran pontif din Statele Unite a declarat că Vaticanul depune „eforturi mari pentru a menține o poziție” care nu susține „nici o parte, nici alta”, ci este „realmente neutră”.

„Unele lucruri pe care le-am spus au fost interpretate într-un sens sau altul, și asta e în regulă, dar cred că partea realistă nu este primordială în acest moment”, a spus el în interviul cu Elise Ann Allen, corespondent principal pentru Crux.

Remarcile Papei au fost făcute în cursul unor interviuri realizate pentru o biografie autorizată scrisă de Allen, care va fi publicată în spaniolă săptămâna aceasta. Edițiile în engleză și portugheză vor fi publicate la începutul anului viitor.

În primele sale luni în calitate de suveran pontif, Leon, care s-a născut la Chicago, dar și-a petrecut două decenii din carieră în Peru, a declarat că s-a întâlnit cu numeroși lideri mondiali și șefi ai unor instituții internaționale și a ajuns la concluzia că cooperarea multinațională este o întreprindere dificilă. ONU, în special, a spus el, nu a funcționat corespunzător în ceea ce privește convocarea națiunilor pentru a rezolva probleme globale.

„În teorie, Națiunile Unite ar trebui să fie locul unde se tratează multe dintre aceste probleme”, a spus el. „Din păcate, se pare că este în general recunoscut faptul că ONU, cel puțin în acest moment, și-au pierdut capacitatea de a uni oamenii în chestiuni multilaterale.”