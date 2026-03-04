Israelul a lansat un „val masiv” de atacuri asupra Teheranului, vizând „situri de lansare ale regimului terorist”

Armata israeliană a declarat că a lansat miercuri dimineață, 4 martie, un „val masiv” de atacuri asupra Teheranului. Loviturile, potrivit IDF, au vizat „situri de lansare ale regimului terorist iranian, sisteme de apărare aeriană și alte infrastructuri”.

UPDATE - IDF a lovit „zeci de centre de comandă ale regimului terorist iranian”

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au oferit detalii despre ultima lor serie de lovituri militare asupra Iranului, potrivit Sky News.

Aviația israeliană, ghidată de informațiile IDF, a lovit „zeci de centre de comandă ale regimului terorist iranian” din Teheran, a transmis forța pe Telegram.

Zeci de muniții au fost lansate asupra centrelor de comandă ale Basij și ale securității interne din Iran, folosite pentru menținerea controlului în întreaga țară, a precizat IDF.

De asemenea, loviturile au vizat aprovizionarea forțelor terestre ale Iranului, facilitățile logistice și lansatoarele de rachete.

Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele americane și israeliene au lovit peste 1.700 de obiective din Iran de la începutul războiului și au „deteriorat sever” apărarea aeriană iraniană, scrie Independent.

Între timp, Pentagonul a anunțat cine sunt primii patru militari americani uciși în conflictul extins cu Iranul.

Aceștia sunt: Căpitan Cody A. Khork, 35 de ani, Sergent clasa 1 Noah L. Tietjens, 42 de ani, Sergent clasa 1 Nicole M. Amor, 39 de ani, și Sergent Declan J. Coady, 20 de ani, au fost identificați marți, la două zile după ce au fost uciși în Kuwait.

Ei au fost uciși într-un atac cu dronă asupra unei facilități militare de la Port Shuaiba, în timp ce „susțineau Operațiunea Epic Fury”.

Administrația Trump nu identificase încă alți doi membri ai forțelor americane uciși în conflict.

Israelul a emis avertizări de evacuare pentru mai multe sate din sudul Libanului, în perspectiva unei posibile ofensive, iar Arabia Saudită a declarat că a interceptat nouă drone în timpul nopții.

Între timp, Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider suprem iranian Ali Khamenei, a fost ales marți drept liderul suprem al Iranului.

Anunțul vine după ce Iranul a negat că o reuniune a Adunării Experților ar fi fost vizată de un atac israelian în timpul deliberărilor privind desemnarea unui succesor al Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei.