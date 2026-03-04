search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Israelul a lansat un „val masiv” de atacuri asupra Teheranului, vizând „situri de lansare ale regimului terorist”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Armata israeliană a declarat că a lansat miercuri dimineață, 4 martie, un „val masiv” de atacuri asupra Teheranului. Loviturile, potrivit IDF, au vizat „situri de lansare ale regimului terorist iranian, sisteme de apărare aeriană și alte infrastructuri”.

FOTO: AFP/Atta Kenare via Getty Images
FOTO: AFP/Atta Kenare via Getty Images

UPDATE - IDF a lovit „zeci de centre de comandă ale regimului terorist iranian”

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au oferit detalii despre ultima lor serie de lovituri militare asupra Iranului, potrivit Sky News.

Aviația israeliană, ghidată de informațiile IDF, a lovit „zeci de centre de comandă ale regimului terorist iranian” din Teheran, a transmis forța pe Telegram.

Zeci de muniții au fost lansate asupra centrelor de comandă ale Basij și ale securității interne din Iran, folosite pentru menținerea controlului în întreaga țară, a precizat IDF.

De asemenea, loviturile au vizat aprovizionarea forțelor terestre ale Iranului, facilitățile logistice și lansatoarele de rachete.

Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele americane și israeliene au lovit peste 1.700 de obiective din Iran de la începutul războiului și au „deteriorat sever” apărarea aeriană iraniană, scrie Independent.

Între timp, Pentagonul a anunțat cine sunt primii patru militari americani uciși în conflictul extins cu Iranul.

Aceștia sunt: Căpitan Cody A. Khork, 35 de ani, Sergent clasa 1 Noah L. Tietjens, 42 de ani, Sergent clasa 1 Nicole M. Amor, 39 de ani, și Sergent Declan J. Coady, 20 de ani, au fost identificați marți, la două zile după ce au fost uciși în Kuwait.

Ei au fost uciși într-un atac cu dronă asupra unei facilități militare de la Port Shuaiba, în timp ce „susțineau Operațiunea Epic Fury”.

Administrația Trump nu identificase încă alți doi membri ai forțelor americane uciși în conflict.

Israelul a emis avertizări de evacuare pentru mai multe sate din sudul Libanului, în perspectiva unei posibile ofensive, iar Arabia Saudită a declarat că a interceptat nouă drone în timpul nopții.

Între timp, Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider suprem iranian Ali Khamenei, a fost ales marți drept liderul suprem al Iranului. 

Anunțul vine după ce Iranul a negat că o reuniune a Adunării Experților ar fi fost vizată de un atac israelian în timpul deliberărilor privind desemnarea unui succesor al Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Filmările intime făcute cu ochelarii smart Meta, cu oameni dezbrăcați sau la toaletă, sunt văzute de angajații companiei
stirileprotv.ro
image
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
gandul.ro
image
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
mediafax.ro
image
Simona Halep, declarație neașteptată după ce a renunțat la tenis. Ce se întâmplă în viața fostei tenismene
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Care români primesc vechime la pensie dacă îngrijesc vârstnici, fără să fie rude? Une trăiesc? În ce condiții?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Vacanța de Paște 2026 începe pe 4 aprilie. Câte zile libere au elevii. Pe ce dată revin la cursuri
playtech.ro
image
David Popovici promovează o campanie de importanță maximă. România e pe ultimul loc la acest capitol
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
13 victime în urma unui eveniment rutier pe DN3. Nouă mașini au fost implicate
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Cutremur în România, la fix 49 de ani de la seismul din 1977. Anunțul INFP
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
click.ro
image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Prințul William s-a săturat de părinții lui Kate Middleton? Ce relație are, de fapt, cu socrii lui, cu Carole și Michael

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria