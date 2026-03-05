Guvernul Netanyahu spune că Israelul a făcut „progrese istorice” împreună cu SUA: Iranul era pe punctul de a-şi reconstrui programul nuclear în „noi buncăre subterane”

Israelul a afirmat joi, 5 martie, că a făcut „progrese istorice” pentru protecţia sa datorită războiului purtat alături de Statele Unite împotriva Iranului, notează AFP.

„Israelul şi Statele Unite au făcut împreună progrese istorice pentru a ne proteja cetăţenii şi lumea civilizată”, a declarat Shosh Bedrosian, purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului Benjamin Netanyahu, într-un mesaj video.

Bedrosian a afirmat, de asemenea, că atacul a fost necesar deoarece Iranul era pe punctul de a-şi reconstrui programul nuclear în „noi buncăre subterane”, relatează agenția, citată de Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a ptremierului Netanyahu a precizat că existau semne că Iranul plănuia „să atace Israelul şi forţele americane din Orientul Mijlociu”.

Amintim că armata israeliană a anunțat miercuri seara lansarea unui nou val de atacuri aeriene asupra Teheranului. Potrivit oficialilor militari, loviturile au vizat obiective militare ale regimului iranian.

Reprezentanții armatei israeliene au precizat că raidurile au ca țintă „infrastructură militară aparținând regimului iranian”. Operațiunea vine la scurt timp după un alt val de bombardamente desfășurat tot miercuri, în urma căruia ar fi fost distruse „zeci de obiective aparținând sistemului de rachete balistice al regimului” în vestul și centrul Iranului.

Potrivit IDF, unele lansatoare de rachete „au fost lovite în timp ce operatorii iranieni se pregăteau să le folosească” pentru a ataca Israelul, potrivit BBC.