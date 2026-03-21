Un cuplu și-a găsit pisica îngropată de vie în grădina vecinului

Un caz șocant a cutremurat localitatea Dollon, din departamentul Sarthe, Franța după ce un cuplu a descoperit că pisica lor a fost îngropată de vie în grădina unui vecin. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă, 28 februarie, spre duminică, 1 martie 2026.

Kyliann și Émilie, care s-au mutat în Dollon împreună cu cei doi copii mici în 2024, au lăsat sâmbătă dimineață cei doi pui de pisică, Gigi și Yoko, să exploreze curtea pentru una dintre primele lor ieșiri. După aproximativ zece minute, Gigi s-a întors, însă Yoko nu a mai revenit întreaga zi, potrivit publicației franceze Ouest France.

„Soția mea nu putea să adoarmă, așa că am decis să-l mai căutăm o dată după miezul nopții”, a povestit Kyliann.

Descoperirea șocantă în grădina vecinului

În timp ce căutau pisica, cuplul a auzit mieunatul venind din grădina unui vecin, despre care nu știau prea multe. „Câteva momente mai târziu, l-am văzut pe vecin plecând cu mașina. Nu aveam altă opțiune decât să verificăm noi înșine dacă Yoko era acolo”, a continuat Kyliann.

Cu ajutorul luminii de la telefonul mobil, Kyliann a intrat în grădină și a făcut o descoperire îngrozitoare: „Auzeam mieunând sub picioarele mele. Am început să sap și am găsit o cușcă din care ieșeau o lăbuță și botul pisicii mele. Era îngropată de vie”, a relatat el.

Încercări eșuate de a obține ajutor

Kyliann a cerut imediat soției să sune la poliție, însă situația s-a complicat: poliția i-a îndrumat către pompieri, iar aceștia au refuzat să intervină fără prezența jandarmilor. „Nu puteam scoate singur cușca. Eram atât de stresat și îngrozit”, a spus Kyliann.

Discuția telefonică cu poliția a degenerat, pentru că oamenii legii au interpretat greșit gesturile sale: „Le-am spus că am doar un mini-fierăstrău mecanic și că ar fi mai bine ca vecinul să nu se întoarcă în timp ce îl țin în mână. Au crezut că îl ameninț cu moartea”.

Yoko, salvat de jandarmi și dus la veterinar

În jurul orei 1.00, un echipaj de jandarmi a ajuns la fața locului, inițial pentru a investiga presupusele amenințări. După ce au fost informați despre situația pisicii, unul dintre jandarmi, cu experiență în manipularea cuștilor de capturare, a reușit să elibereze animalul.

Yoko, traumatizat și rănit, a fost dus de urgență la o clinică veterinară din Le Mans, unde i s-a curățat pământul din căile respiratorii și i-au fost tratate rănile de la cap și labele zgâriate.

Duminică dimineață, 1 martie, cuplul a depus o plângere la jandarmeria din Saint-Calais. Din cauza unor erori în procesul-verbal inițial, plângerea a trebuit refăcută câteva zile mai târziu la Bouloire.