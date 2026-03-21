Întrunirea de la Teheran vizată de Israel în prima zi a războiului ar fi putut fi legată de planurile nucleare ale Iranului

O reuniune a unor oficiali iranieni de rang înalt, vizată de un atac aerian israelian pe 28 februarie, ar fi putut avea legătură cu deliberările finale ale Republicii Islamice privind construirea unei arme nucleare, relatează Iran International care semnalează detalii ce ar putea constitui indicii în acest sens.

În aceeași zi în care au circulat primele relatări potrivit cărora liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost ucis în bombardament, s-a anunțat și o lovitură asupra locului în care se ținea o ședință a Consiliului de Apărare al Iranului. Deși informațiile despre Khamenei nu au fost confirmat imediat, amploarea pierderilor în rândul conducerii iraniană a devenit mai clară în săptămânile următoare.

Pe 16 martie, armata israeliană a confirmat că mai mulți oficiali de rang înalt au fost uciși. Printre aceștia s-au numărat Ali Shamkhani, consilier principal al lui Khamenei și secretar al Consiliului de Apărare; Abdolrahim Mousavi, șeful Statului Major al forțelor armate iraniene; și ministrul apărării, Aziz Nasirzadeh.

De asemenea, au fost uciși doi oficiali asociați cu Organizația pentru Inovație și Cercetare Defensivă (SPND), considerată succesoarea programului nuclear militar iranian de dinainte de 2004. Este vorba despre fostul șef al SPND, generalul de brigadă Reza Mozaffarinia, și noul șef al organizației, generalul de brigadă Hossein Jabal Ameli.

SPND a fost vizată de numeroase sancțiuni americane, Washingtonul sancționând peste 30 de oameni de știință și mai multe entități afiliate. Oficialii americani acuză organizația că supraveghează „activități de cercetare și dezvoltare cu dublă utilizare, aplicabile armelor nucleare și sistemelor de livrare a acestora”.

În ciuda afirmațiilor Iranului că nu urmărește dezvoltarea unei arme nucleare, îngrijorările persistă în rândul puterilor occidentale și al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Iranul a îmbogățit uraniu până la niveluri de 60% și ar deține aproximativ 400 de kilograme de material nuclear, niveluri suspectate că nu au o justificare civilă credibilă.

Potrivit Axios, Statele Unite și Israelul au discutat recent posibilitatea desfășurării unor forțe speciale în Iran, într-o etapă ulterioară a conflictului, pentru a securiza acest stoc de uraniu îmbogățit.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că președintele Donald Trump considera că Iranul se apropie tot mai mult de capacitatea nucleară, descriind situația ca fiind inacceptabilă și indicând acest fapt drept unul dintre motivele deciziei de a declanșa războiul împotriva Teheranului.

O posibilă întâlnire pentru a discuta despre construirea unei bombe nucleare

Mai multe motive ar putea constitui indicii că reuniunea Consiliului de Apărare din 28 februarie ar fi putut avea legătură cu eventuale decizii finale privind programul nuclear.

În primul rând, componența reuniunii a atras în special atenția. Prezența atât a fostului, cât și a actualului șef al SPND, alături de ministrul apărării, sugerează că discuțiile ar fi vizat aspecte nucleare, nu operațiuni militare curente. În cazul unei reuniuni dedicate războiului, ar fi fost de așteptat participarea unor comandanți operaționali.

În al doilea rând, Ali Shamkhani vorbise anterior public despre armele nucleare. Cu patru luni înainte de moartea sa, el declara într-un interviu că, dacă ar putea reveni la perioada în care era ministru al apărării, ar fi construit o bombă atomică.

În al treilea rând, rolurile lui Shamkhani îl plasau în centrul coordonării între multiple instituții. În calitate de consilier al liderului suprem, secretar al Consiliului de Apărare și fost ministru al apărării, el avea legături strânse cu oficiali din minister, inclusiv cu cei din departamentul responsabil pentru dezvoltarea unor arme speciale, SPND. De asemenea, era considerat un intermediar cheie între rețelele legate de programul nuclear și liderul suprem.

În cele din urmă, într-una dintre ultimele sale declarații publice, Shamkhani a avertizat, într-un interviu acordat televiziunii Al-Mayadeen din Liban, că un război cu Statele Unite și Israelul este inevitabil și că Iranul trebuie să se pregătească.

Luate împreună, aceste elemente sugerează că reuniunea vizată de atacul israelian ar fi putut fi legată de etapa finală a deliberărilor privind dezvoltarea unei arme nucleare.

Totuși, nu este clar dacă Israelul a vizat în mod specific această reuniune din cauza unei posibile legături cu discuțiile nucleare sau pur și simplu pentru că oficiali iranieni de rang înalt se aflau în același loc.