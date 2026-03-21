Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
„Contra" tuturor așteptărilor, antrenorul român face performanță în Qatar. Răsplata arabilor a venit în conturile bancare

La Al-Arabi Doha, Cosmin Contra trăiește unul dintre cele mai bune momente din cariera sa de antrenor. În doar câteva luni de la preluarea echipei, tehnicianul de 50 de ani a reușit să impresioneze conducerea clubului și să demonstreze că merită să continue proiectul.

Cosmin Contra Foto/EPA
Astfel, contractul românului a fost prelungit până în 2028, o decizie care vine ca urmare a rezultatelor obținute. La momentul sosirii lui Contra, la începutul lunii octombrie, Al-Arabi se afla pe penultimul loc în clasament, după înfrângeri severe, 0-4 și 1-8.

După cinci luni și jumătate, echipa arată complet diferit. Cu aproape același lot, Al-Arabi a urcat pe locul 6 și a obținut recent o victorie spectaculoasă în fața liderului Al-Sadd, antrenat de Roberto Mancini, demonstrând transformarea impresionantă adusă de Contra.

Răsplată în renumerație. Mărire de salariu consistentă

Cu un parcurs remarcabil în Qatar Stars League, 13 meciuri disputate, 8 victorii, 3 egaluri și doar 2 înfrângeri, Cosmin Contra și-a câștigat rapid încrederea conducerii și suporterilor de la Al-Arabi.

Presa din Qatar a relatat că prelungirea contractului a venit însoțită de o majorare semnificativă a salariului. Potrivit noilor condiții, venitul anual al lui Contra va crește de la 1,7 milioane de dolari la 2,5 milioane, suma finală fiind legată de atingerea unor obiective sportive. Din această sumă, românul va acoperi și remunerația staff-ului său tehnic.

Amir Cup 2026: lovitură de 4,5 milioane de dolari

Până la intrarea în vigoare a noului contract, care începe din sezonul următor, Cosmin Contra are șansa să obțină o sumă impresionantă chiar în acest sezon: 4,5 milioane de dolari! Aceasta pentru că Al-Arabi a ajuns în sferturile unei competiții locale importante, cu premii substanțiale.

Echipa condusă de Contra s-a calificat în optimile Amir Cup 2026 și, datorită poziționării pe partea superioară a tabloului, ar putea da peste Al-Gharafa, clubul unde evoluează Florinel Coman, care s-a calificat și el tot în optimi, fiind posibil să întâlnească Al-Arabi abia în faza finală a competiției.

