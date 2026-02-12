search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella, a murit la 87 de ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului grupului Ferrero, Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din Italia. În decembrie 2025, Maria Franca Ferrero a fost numită în unanimitate președinte onorific pe viață al Ferrero International, decizia fiind luată de Adunarea Extraordinară a Acționarilor companiei.

Maria Franca Ferrero a murit la 87 de ani. FOTO: X/@SilviaFregolent
Maria Franca Ferrero a murit la 87 de ani. FOTO: X/@SilviaFregolent

Născută la 21 ianuarie 1939, în localitatea Savigliano, din regiunea Langhe, Maria Franca Ferrero a urmat cursurile Școlii de Interpreți din Milano. În 1961, a fost angajată ca traducătoare și interpretă în compania Ferrero din Alba, pe atunci aflată la începutul expansiunii internaționale, potrivit publicației italiene Rainews.it.

Relația cu Michele Ferrero, inventatorul „Supercremei” care avea să devină ulterior Nutella, a fost descrisă drept „dragoste la prima vedere”. Cei doi s-au căsătorit în 1962, iar un an mai târziu s-a născut primul lor fiu, Pietro. În 1965 s-a născut Giovanni Ferrero, actualul președinte al grupului.

Grupul Ferrero deține în prezent 36 de fabrici de producție, este prezent în peste 170 de țări și a raportat o cifră de afaceri consolidată de 19,3 miliarde de euro la 31 august 2025, având aproape 49.000 de angajați la nivel global.

Familia Ferrero a fost marcată de pierderi importante în ultimii ani. Pietro Ferrero, fiul cel mare, a murit în 2011, în Africa de Sud, din cauza unei boli, iar în 2015 s-a stins din viață și Michele Ferrero.

Maria Franca Ferrero și-a continuat activitatea filantropică, fiind recompensată de-a lungul timpului cu numeroase distincții. În 2024, i-a fost acordat titlul de „Cavaler în grad de Mare Cruce” pentru meritele aduse Republicii Italiene.

Maria Franca Ferrero îi lasă în urmă pe fiul său Giovanni, nurorile Paola și Luisa, precum și pe cei cinci nepoți.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
digi24.ro
image
Autoritățile canadiene caută să afle motivele tânărului care a omorât 5 copii, inclusiv și pe mama și fratele său vitreg
stirileprotv.ro
image
Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate ale lui Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul și cum se va numi noua localitate
gandul.ro
image
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
mediafax.ro
image
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României. „Tricolorii”, în grupa „morţii”
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
antena3.ro
image
Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
observatornews.ro
image
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
După temperaturile de primăvară din weekend, revine frigul. Când se răceşte iar în Bucureşti
playtech.ro
image
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA
romaniatv.net
image
Risc de recesiune tehnică pentru România! Totul se face public vineri, 13 februarie
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Medicii trag un semnal de alarmă, după ce un tânăr a murit de demență la doar 24 de ani. Simptomele pe care mulți le ignoră
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
FOTO 6 Schița Ansamblului Memorial International de la Barnova, Iași jpg
Proiect pentru realizarea unui Ansamblu Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova din județul Iași
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?