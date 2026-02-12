Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella, a murit la 87 de ani

Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului grupului Ferrero, Michele Ferrero, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din Italia. În decembrie 2025, Maria Franca Ferrero a fost numită în unanimitate președinte onorific pe viață al Ferrero International, decizia fiind luată de Adunarea Extraordinară a Acționarilor companiei.

Născută la 21 ianuarie 1939, în localitatea Savigliano, din regiunea Langhe, Maria Franca Ferrero a urmat cursurile Școlii de Interpreți din Milano. În 1961, a fost angajată ca traducătoare și interpretă în compania Ferrero din Alba, pe atunci aflată la începutul expansiunii internaționale, potrivit publicației italiene Rainews.it.

Relația cu Michele Ferrero, inventatorul „Supercremei” care avea să devină ulterior Nutella, a fost descrisă drept „dragoste la prima vedere”. Cei doi s-au căsătorit în 1962, iar un an mai târziu s-a născut primul lor fiu, Pietro. În 1965 s-a născut Giovanni Ferrero, actualul președinte al grupului.

Grupul Ferrero deține în prezent 36 de fabrici de producție, este prezent în peste 170 de țări și a raportat o cifră de afaceri consolidată de 19,3 miliarde de euro la 31 august 2025, având aproape 49.000 de angajați la nivel global.

Familia Ferrero a fost marcată de pierderi importante în ultimii ani. Pietro Ferrero, fiul cel mare, a murit în 2011, în Africa de Sud, din cauza unei boli, iar în 2015 s-a stins din viață și Michele Ferrero.

Maria Franca Ferrero și-a continuat activitatea filantropică, fiind recompensată de-a lungul timpului cu numeroase distincții. În 2024, i-a fost acordat titlul de „Cavaler în grad de Mare Cruce” pentru meritele aduse Republicii Italiene.

Maria Franca Ferrero îi lasă în urmă pe fiul său Giovanni, nurorile Paola și Luisa, precum și pe cei cinci nepoți.