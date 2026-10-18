 Opulență: imagini din satelit cu iahtul de lux al lui Kim Jong Un, cu piscină și tobogane. „Oamenii se luptă să obțină măcar o masă pe zi” | adevarul.ro
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Video Opulență: imagini din satelit cu iahtul de lux al lui Kim Jong Un, cu piscină și tobogane. „Oamenii se luptă să obțină măcar o masă pe zi”

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Noi imagini din satelit analizate de BBC arată un impresionant iaht de lux, lung de aproximativ 80 de metri, ancorat în repetate rânduri în apropierea complexului de vile folosit de liderul nord-coreean Kim Jong Un pe coasta orașului Wonsan. Ambarcațiunea se remarcă printr-o piscină de cca. 50 de metri amplasată pe punte și mai multe tobogane acvatice.

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Foto: Vantor - captură YouTube @watchnewsreel

Potrivit analizei realizate de BBC pe baza imaginilor din perioada iulie-octombrie 2026, nava a fost observată în largul Peninsulei Kalma, o zonă aflată în apropierea stațiunii Wonsan, unde se află o reședință exclusivistă utilizată de Kim Jong Un și familia sa.

Iahtul nu este singura ambarcațiune de mari dimensiuni identificată în zonă. Jurnaliștii BBC au urmărit mișcările a patru nave cu lungimi cuprinse între 50 și 80 de metri, toate fiind observate în apropierea reședinței liderului de la Phenian.

Foști oficiali nord-coreeni, experți și dezertori citați de BBC susțin că astfel de ambarcațiuni sunt folosite aproape exclusiv de familia liderului nord-coreean și de cercul apropiat al regimului.

„Iarna erau ținute în șantierul naval, iar vara erau aduse la vila lui Kim Jong Un sau în zona Kalma și folosite pentru înot și recreere”, a declarat Ri Jong Ho, fost oficial al regimului.

Imaginile contrastează puternic cu situația economică a populației din Coreea de Nord. Potrivit unui raport ONU din 2025, aproximativ 40% dintre nord-coreeni suferă de malnutriție, în timp ce țara continuă să aloce resurse importante programului nuclear și sectorului militar.

Costul exact al ambarcațiunilor nu este cunoscut, însă experții citați de BBC arată că iahturi similare pot valora de la câteva zeci de milioane până la peste 100 de milioane de dolari. Pentru comparație, un iaht de 29 de metri asociat anterior lui Kim Jong Un a fost estimat la aproximativ 7 milioane de dolari.

Wonsan este considerată unul dintre locurile preferate ale familiei Kim. Potrivit unor foști membri ai aparatului de securitate nord-coreean, complexele de vile din zonă au fost folosite de elita regimului încă din perioada lui Kim Jong Il.

Un dezertor care a lucrat ani la paza reședințelor liderului nord-coreean a relatat că, pe timpul verii, în zonă puteau fi văzuți copii și adolescenți practicând schi nautic și alte activități recreative.

„Kim Jong Un ar trebui să fie un «lider al poporului», însă are patru ambarcațiuni de lux ca acestea, în timp ce oamenii obișnuiți se luptă să obțină măcar o masă pe zi, a declarat Ri Jong Ho pentru BBC.

Analiza imaginilor satelitare oferă una dintre cele mai detaliate perspective asupra stilului de viață al elitei nord-coreene, într-o țară în care informațiile despre averea și activitățile private ale familiei conducătoare sunt extrem de rare.

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