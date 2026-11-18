Polițiștii din Peru au folosit o metodă neobișnuită pentru a-i lua prin surprindere pe suspecții de trafic de droguri dintr-o locuință din Lima. Ofițerii s-au deghizat în elevi și în pacienți transportați în scaune cu rotile, iar după ce au ajuns în apropierea imobilului au trecut la intervenție.

Foto: Captură Video / Instagram ? Fox News

Imaginile video surprind momentul în care un polițist renunță la deghizarea de pacient, ia un baros și lovește poarta până reușește să o spargă. Agenții pătrund apoi în locuință și forțează o altă ușă pentru a ajunge în interior, notează Fox News.

În urma raidului, trei persoane suspectate de implicare în traficul de droguri au fost reținute.

Operațiunea a avut loc în capitala peruană, Lima, iar tactica aleasă de polițiști a urmărit să îi împiedice pe suspecți să anticipeze intervenția autorităților.