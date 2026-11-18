Video Operațiune ca în filme în Peru: Un polițist în scaun cu rotile a dat spargerea cu barosul peste traficanții de droguri
Polițiștii din Peru au folosit o metodă neobișnuită pentru a-i lua prin surprindere pe suspecții de trafic de droguri dintr-o locuință din Lima. Ofițerii s-au deghizat în elevi și în pacienți transportați în scaune cu rotile, iar după ce au ajuns în apropierea imobilului au trecut la intervenție.
Imaginile video surprind momentul în care un polițist renunță la deghizarea de pacient, ia un baros și lovește poarta până reușește să o spargă. Agenții pătrund apoi în locuință și forțează o altă ușă pentru a ajunge în interior, notează Fox News.
În urma raidului, trei persoane suspectate de implicare în traficul de droguri au fost reținute.
Operațiunea a avut loc în capitala peruană, Lima, iar tactica aleasă de polițiști a urmărit să îi împiedice pe suspecți să anticipeze intervenția autorităților.