Egiptul face economie la energie electrică din cauza războiului din Iran: cafenelele și magazinele, obligate să închidă mai devreme

Autoritățile egiptene impun măsuri drastice de economisire a energiei, pe fondul exploziei prețurilor la combustibili generată de conflictul din Iran. Magazinele, restaurantele și cafenelele vor fi obligate să își reducă programul, iar iluminatul public și reclamele luminoase vor fi limitate.

Decizia a fost anunțată de premierul Mostafa Madbouly, citat de Bloomberg.

Noile reguli intră în vigoare din 28 martie. Centrele comerciale, unitățile de alimentație publică și magazinele vor trebui să se închidă la ora 21:00 în timpul săptămânii și la 22:00 în weekend — o schimbare considerată abruptă într-o țară de peste 110 milioane de locuitori, unde viața de noapte și mesele târzii sunt parte din rutină.

În paralel, guvernul va opri panourile publicitare luminoase și va reduce iluminatul stradal la un nivel minim considerat sigur. Multe instituții publice vor închide la ora 18:00, iar autoritățile analizează inclusiv introducerea muncii de acasă una sau două zile pe săptămână, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

„Trebuie să începem să raționalizăm consumul de combustibil și energie”, a declarat Madbouly, sugerând că presiunea asupra resurselor este fără precedent.

Premierul a precizat că măsurile vor fi reevaluate peste o lună și, „dacă situația o va permite”, ar putea fi retrase.

Contextul este unul economic sever. Înainte de izbucnirea războiului americano-israelian împotriva Iranului, pe 28 februarie, Egiptul plătea aproximativ 560 de milioane de dolari lunar pentru importurile de gaz. În prezent, factura a urcat la circa 1,65 miliarde de dolari, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la petrol și gaze, alimentată de tensiunile din Golful Persic.