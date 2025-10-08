Lovitură în lumea sporturilor de contact. Luptătorul Conor McGregor a fost suspendat un an și jumătate din UFC

Conor McGregor, superstarul artelor marțiale mixte, a fost suspendat timp de 18 luni pentru ratarea a trei teste antidoping în 2024 (sportivii sunt obligați să comunice în permanență locul unde se află, astfel încât să poată fi contactați în cazul unui test).

Anunțul a fost făcut de CSAD (Combat Sport Anti-Doping), agenția antidoping utilizată de UFC, principala promoție de MMA din lume. Suspendarea din activitatea competitivă, care a fost inițial stabilită pentru 24 de luni, a fost redusă la 18 luni, deoarece s-a stabilit că luptătorul în vârstă de 37 de ani a cooperat cu ancheta și se recupera după o accidentare la momentul respectiv.

Poate fi prezent la Casa Albă

Interdicția, retroactivă din septembrie 2024, luna ultimului test ratat, va expira pe 20 martie 2026. Cu trei luni înainte de cel mai important eveniment UFC din istorie, convocat de președintele american Donald Trump și desfășurat de ziua sa, 14 iunie, la Casa Albă.

Fostul campion, care nu a mai luptat din 2021 (învins la Las Vegas de Dustin Poirier, după ce și-a rupt o tibie), va fi, prin urmare, eligibil să intre în cușcă. El a fost unul dintre numele importante despre care s-a vorbit pentru un eveniment fără precedent, pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite.

„Vom avea un eveniment UFC pe teritoriul Casei Albe, cu 20.000-25.000 de persoane prezente și totul va face parte din sărbătorile celei de-a 250-a aniversări”, a postat Trump pe rețelele sale de socializare pentru a anunța super-evenimentul. Promotorul Dana White, cel care conduce destinele UFC, este un apropit al lui Donald Trump.