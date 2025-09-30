Video Haos la bordul unui zbor Ryanair: un pasager beat a încercat să deschidă ușile avionului în zbor. Aeronava a aterizat de urgență

Scene incredibile la bordul unui avion Ryanair: un britanic beat a încercat să deschidă ușa în timpul zborului, forțând aterizarea de urgență în Franța. Bărbatul, liderul unei petreceri de burlaci, și câțiva dintre prietenii săi au fost imediat reținuți de poliție.

Incidentul a avut loc pe ruta low-cost dintre Londra Luton și Alicante, iar avionul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Franța.

„Se afla lângă o ușă de urgență și încerca să o deschidă”, a declarat o sursă implicată în anchetă. „Situația a fost terifiantă pentru ceilalți pasageri. Pilotul nu a avut altă opțiune decât să aterizeze avionul.”

După avertismente repetate din partea echipajului, aeronava a fost deviată către Aeroportul Toulouse-Blagnac, unde unitatea Gendarmeriei pentru Transport Aerian (CGTA) a intervenit.

Bărbatul a fost imobilizat de patru ofițeri și reținut în cătușe, fiind ulterior dus într-o celulă pentru a-și reveni din stare de ebrietate, potrivit standard.co.uk.

„Nivelul alcoolului în sângele său era atât de ridicat, încât a durat mai multe ore până a putut fi audiat”, a precizat sursa.

De asemenea, prietenii săi au fost dați jos din avion și arestați. Principalul acuzat se află acum sub anchetă judiciară și riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

„Era foarte beat și a fost dus într-o celulă a Poliției de Frontieră pentru a se trezi. Nivelul alcoolemiei era atât de ridicat, încât au trebuit să treacă câteva ore până să poată fi audiat.Alţi patru dintre prietenii săi au fost, de asemenea, dați jos din avion și arestați. Principalul acuzat se află acum în centrul unei anchete judiciare și riscă un proces și o pedeapsă de până la cinci ani”, a declarat un oficial în faţa jurnaliştilor.

Purtătorul de cuvânt Ryanair a declarat: „Acest zbor a fost deviat din cauza comportamentului inacceptabil al unor pasageri. Echipa noastră a solicitat intervenția poliției, care a debarcat pasagerii înainte ca zborul să-și continue traseul.”

Conform Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), creșterea numărului de incidente cu pasageri sub influența alcoolului este îngrijorătoare.

De exemplu, în Franța, anul trecut, au fost raportate 40 de incidente de acest tip la 1.000 de zboruri, comparativ cu 30 în 2021, potrivit Autorității Civile pentru Aviație din Franța (DGAC).

În Franța, pedeapsa maximă pentru „periclitarea siguranței unui avion” este de cinci ani de închisoare și amendă echivalentă cu 60.000 de lire sterline.

Cei prinși băuți în avion riscă până la doi ani de închisoare și amendă de aproximativ 4.000 de lire sterline, atât în Franța, cât și în Marea Britanie.