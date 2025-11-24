search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Doi români filmați alergând pe pistă după un avion Wizz Air, după ce au spart un buton de urgență: „Cât de prost trebuie să fii!”

0
0
Publicat:

Doi români au creat panică pe aeroportul Köln, Germania, după ce au traversat în fugă pista pentru a prinde un zbor Wizz Air spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului erau în funcțiune. Incidentul a fost rapid gestionat de angajații aeroportului, iar autoritățile au deschis dosar penal. 

Pasagerii sunt obișnuiți să alerge după autobuze, dar pentru pilotul unei aeronave Wizz Air de pe aeroportul Köln/Bonn (NRW) aceasta a fost cu siguranță o experiență inedită. Vineri seara, doi români au alergat peste pistă, într-o zonă de securitate sensibilă, încercând să prindă zborul Wizz Air pierdut spre București, potrivit BILD.

Videoclipul incidentului arată că la ora 21:25, Airbusul Wizz Air (zborul 3262) cu destinația București a părăsit poziția de parcare la poarta B70. În drum spre pistă, lumina roșie de avertizare era aprinsă, iar motoarele aeronavei funcționau.

„Cât de prost trebuie să fii ca să faci asta și să crezi că va funcționa!!!Nu te va urca în avion, vei fi arestat sau, mai rău, aspirat de motor”, a scris cel care a publicat videoclipul pe Facebook.

Dintr-odată, doi bărbați, cu vârste de 28 și 47 de ani, au alergat peste pistă spre avion, încercând să-i semnalizeze pilotului să-i ia cu el. Un angajat al aeroportului a intervenit imediat și i-a oprit.

Românii aleargă după un avion FOTO: captura video
Românii aleargă după un avion FOTO: captura video

„Putem confirma că vineri seara doi pasageri, după ce trecuseră de controlul de securitate, au obținut acces neautorizat pe platforma aeroportului printr-o ieșire de urgență. Cei doi au fost opriți de angajații aeroportului și predați Poliției Federale. Aeroportul Köln/Bonn a demarat proceduri legale. Securitatea aeriană nu a fost în niciun moment compromisă, iar traficul aerian nu a fost afectat”, a transmis un purtător de cuvânt al aeroportului pentru BILD.

Conform poliției federale, poarta B70 era deja închisă. Cei doi pasageri întârziati ar fi spart sticla unui buton de urgență și au apăsat pe el pentru a deschide ușa spre pistă. 

„Împotriva bărbaților a fost întocmit un dosar penal pentru intrare ilegală, iar încălcarea Legii Securității Aeriene este încă verificată”, a declarat Oliver Hünewinckell, purtător de cuvânt al Poliției Federale.

Avionul Wizz Air a decolat cu întârziere la ora 21:42, recuperând întârzierile în zbor, și a aterizat la București la ora 0:49, mai devreme decât ora estimată.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
FCSB, la fel ca Liverpool! Comparația spumoasă a lui Mihai Stoica și marile probleme cu care se confruntă cele două campioane
fanatik.ro
image
Cum a lăsat ministrul apărării „roboții industriali” pentru a conduce un club de biliard: „M-am apucat de muncă să mă întrețin”. Ionuț Moșteanu a urmat un master, dar nu l-a finalizat
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să ai ca să ieși la pensie cu 10 ani mai devreme. Condiții din legea actuală
playtech.ro
image
„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”. Profeția-șoc a lui Mitică Dragomir despre favoritul său
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Daniel Pancu, față în față cu galeria Rapidului! Ce s-a întâmplat după ce antrenorul și-a "demolat" echipa de suflet
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Singurele tichete care se pot schimba în bani sau vouchere. Beneficii noi pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Mica afacere pe care fiica Ronei Hartner și-o deschide în Franța, la 18 ani: „Și mama ei îi aprecia talentul”. Sacrificiul unchiului, ca să-i fie tutore
click.ro
image
Când se va rupe blestemul? Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu nu-și vorbesc de 16 ani: „Nu m-a sunat de ziua mea”. Fotografii cu fiii lui, de la petrecerea din Costa Rica
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?