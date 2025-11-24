Video Doi români filmați alergând pe pistă după un avion Wizz Air, după ce au spart un buton de urgență: „Cât de prost trebuie să fii!”

Doi români au creat panică pe aeroportul Köln, Germania, după ce au traversat în fugă pista pentru a prinde un zbor Wizz Air spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului erau în funcțiune. Incidentul a fost rapid gestionat de angajații aeroportului, iar autoritățile au deschis dosar penal.

Pasagerii sunt obișnuiți să alerge după autobuze, dar pentru pilotul unei aeronave Wizz Air de pe aeroportul Köln/Bonn (NRW) aceasta a fost cu siguranță o experiență inedită. Vineri seara, doi români au alergat peste pistă, într-o zonă de securitate sensibilă, încercând să prindă zborul Wizz Air pierdut spre București, potrivit BILD.

Videoclipul incidentului arată că la ora 21:25, Airbusul Wizz Air (zborul 3262) cu destinația București a părăsit poziția de parcare la poarta B70. În drum spre pistă, lumina roșie de avertizare era aprinsă, iar motoarele aeronavei funcționau.

„Cât de prost trebuie să fii ca să faci asta și să crezi că va funcționa!!!Nu te va urca în avion, vei fi arestat sau, mai rău, aspirat de motor”, a scris cel care a publicat videoclipul pe Facebook.

Dintr-odată, doi bărbați, cu vârste de 28 și 47 de ani, au alergat peste pistă spre avion, încercând să-i semnalizeze pilotului să-i ia cu el. Un angajat al aeroportului a intervenit imediat și i-a oprit.

„Putem confirma că vineri seara doi pasageri, după ce trecuseră de controlul de securitate, au obținut acces neautorizat pe platforma aeroportului printr-o ieșire de urgență. Cei doi au fost opriți de angajații aeroportului și predați Poliției Federale. Aeroportul Köln/Bonn a demarat proceduri legale. Securitatea aeriană nu a fost în niciun moment compromisă, iar traficul aerian nu a fost afectat”, a transmis un purtător de cuvânt al aeroportului pentru BILD.

Conform poliției federale, poarta B70 era deja închisă. Cei doi pasageri întârziati ar fi spart sticla unui buton de urgență și au apăsat pe el pentru a deschide ușa spre pistă.

„Împotriva bărbaților a fost întocmit un dosar penal pentru intrare ilegală, iar încălcarea Legii Securității Aeriene este încă verificată”, a declarat Oliver Hünewinckell, purtător de cuvânt al Poliției Federale.

Avionul Wizz Air a decolat cu întârziere la ora 21:42, recuperând întârzierile în zbor, și a aterizat la București la ora 0:49, mai devreme decât ora estimată.