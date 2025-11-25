Video Precedent periculos creat de doi pasageri români: britanicii fug și ei pe pista aeroportului din Koln

Trei cetățeni britanici au fost opriți de securitatea aeroportului din Koln după ce au fugit pe pistă încercând să prindă un avion, la doar o zi după ce doi români au încercat același gest.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, trei cetățeni britanici care încercau să se întoarcă în Marea Britanie au deschis ușa de urgență a unui avion, declanșând alarma. Aceștia au fost opriți rapid de personalul de securitate al aeroportului și nu au reușit să urce la bord, potrivit Agerpres.

Cu o zi înainte, doi români, în vârstă de 28 și 47 de ani, au forțat protecția din sticlă a unui comutator de urgență după ce au pierdut cursa aeriană spre București.

Cei doi au fugit pe pistă în încercarea de a urca în avion, însă au fost reținuți de un angajat al securității până la sosirea poliției.

Împotriva românilor a fost inițiată deja o procedură penală.

În ceea ce-i privește pe britanici, aceștia nu au fost încă inculpați, însă purtătorul de cuvânt al aeroportului a subliniat că deschiderea ușilor de urgență fără motiv temeinic este strict interzisă.

Oficialii aeroportului au precizat că își rezervă dreptul la demersuri judiciare și analizează toate opțiunile disponibile.

Reprezentantul poliției a remarcat că incidentele similare petrecute în două zile consecutive sunt „fără îndoială remarcabile”.