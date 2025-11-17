Video Haos într-un avion Ryanair: un bărbat beat s-a luat la bătaie cu ceilalți pasageri. „Ceilalți încercau să-l calmeze, dar fără succes”

Un pasager aflat în stare de ebrietate a provocat panică într-un zbor Ryanair de la Cracovia (Polonia) la Bristol (Anglia). Pilotul a fost nevoit să amâne aterizarea, iar poliția a intervenit pentru a-l evacua pe bărbat după aterizare.

Sursa video: X/ @ekonomat_pl

Incidentul a avut loc pe 11 noiembrie, la bordul unui avion Ryanair care zbura de la Cracovia (Polonia) către Bristol (Anglia). Martorii oculari au povestit că pasagerul, aflat în stare de ebrietate, a refuzat să se așeze înainte de aterizare și a început să se certe cu ceilalți călători.

„Când i s-a cerut să se așeze, a răspuns cu injurii și a devenit agresiv față de ceilalți pasageri. Ceilalți încercau să-l calmeze, dar fără succes”, a declarat un martor, potrivit publicației Onet.

Situația a escaladat rapid, iar pilotul a fost nevoit să amâne aterizarea până când echipajul a reușit să gestioneze incidentul. După aterizare, poliția a urcat la bord pentru a-l evacua pe bărbat. Acesta a refuzat să coopereze, ceea ce a dus la o confruntare fizică cu ofițerii, proces care a durat peste o oră.

Un alt pasager care a filmat evenimentul a spus că l-a recunoscut pe bărbat de pe un zbor anterior, tot între Cracovia și Bristol, unde acesta consumase alcool în exces și se comportase nepotrivit față de o pasageră. Conform relatărilor, bărbatul ar fi creat probleme și la controlul de frontieră din Cracovia.