search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul a lovit o bază militară cu trupe occidentale în Emirate. Premierul australian: Sunt „atacuri aleatorii” ale Teheranului în întreaga zonă

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Iranul a lansat un atac asupra unei baze militare din Emiratele Arabe Unite, unde sunt staționate trupe britanice, americane și australiene, în cadrul unor lovituri desfășurate peste noapte în Golf.

Premierul Australiei, Anthony Albanese. FOTO: Facebook

O rachetă a lovit baza aeriană Al Minhad Air Base miercuri dimineață, provocând pagube minore. Potrivit premierului australian Anthony Albanese, impactul a afectat un bloc de cazare și o unitate medicală, după izbucnirea unui incendiu de mică amploare, cauzat de explozia produsă pe un drum din apropierea bazei.

Peste 100 de militari australieni sunt desfășurați la Al Minhad, însă oficialii de la Canberra au transmis că toți sunt în siguranță. Baza, operată de Emiratele Arabe Unite, funcționează drept centru militar al Australiei pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.

Premierul Anthony Albanese a declarat că nu poate confirma dacă baza a fost ținta directă a atacului, dar a acuzat Teheranul de „atacuri aleatorii” în întreaga regiune.

„Regimul iranian desfășoară atacuri în mod aleatoriu în regiune. Știm că acesta este cazul”, a afirmat el, subliniind totodată că Australia nu se află în război, relatează Daily Mail.

Baza de la Al Minhad are o importanță strategică majoră, fiind utilizată de forțele australiene încă din 2003, iar din 2014 găzduiește și un sediu permanent al Regatului Unit pentru operațiunile din zonă. Prezența australiană a fost redusă după retragerea din Afganistan, în 2021, însă locația rămâne un punct-cheie pentru misiunile din Orientul Mijlociu.

Autoritățile australiene au anunțat că analizează măsuri suplimentare de securitate, în contextul riscurilor crescute din regiune. De altfel, baza a mai fost vizată anterior de un atac cu drone atribuit Iranului, la începutul conflictului, fără a se înregistra pagube.

Situația din Orientul Mijlociu a generat cea mai mare perturbare a livrărilor de petrol din istorie, determinând creșteri semnificative ale prețurilor la nivel global.

În paralel, președintele Donald Trump a criticat dur aliații occidentali, inclusiv state membre NATO, dar și Japonia, Australia și Coreea de Sud, pentru refuzul de a trimite nave militare în zonă pentru redeschiderea rutei maritime.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
De ce plantele tale de interior nu mor, dar nici nu cresc. Sfaturile unui expert

OK! Magazine

image
Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Click! Pentru femei

image
Cât de disperată e?! Priyanka Chopra și-a angajat fani falși la Hollywood, care să-i ceară autografe!

Click! Sănătate

image
Câți litri de sânge conține corpul uman?