Noi atacuri „ostile” cu drone și rachete în Kuweit. Iranul, acuzat de avarierea sistemului radar al Aeroportului Internaţional

Armata din Kuweit a respins mai multe rachete și drone ostile, la o zi după atacul cu drone care a avariat sistemul radar al Aeroportului Internațional. Autoritățile acuză Iranul și grupările pe care le sprijină.

Armata kuweitiană a transmis duminică, 29 martie, că forțele sale au interceptat o serie de rachete și drone considerate „ținte ostile”, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să ia amploare.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Statul Major al Forțelor Armate a explicat faptul că bubuiturile auzite de populație sunt rezultate ale acestor interceptări și nu semne ale unor explozii necontrolate.

„Statul Major General al Forţelor Armate din Kuweit confirmă că exploziile care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării de către sisteme de apărare aeriană a ţintelor ostile”, se arată în comunicarea oficială.

Anunțul vine la o zi după ce Aeroportul Internațional din Kuweit a fost vizat, sâmbătă, de un atac cu drone, care a produs distrugeri importante la nivelul sistemului radar, însă autoritățile au precizat că nicio persoană nu a fost rănită, relatează yenisafak.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Autorității Civile pentru Aviație, dronele ar fi fost lansate de Iran, de aliații săi și de facțiunile armate pe care le susține Teheranul. Oficialul nu a oferit alte detalii despre natura atacului, însă a subliniat că evaluările tehnice continuă, iar traficul aerian este monitorizat atent.