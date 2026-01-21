Netanyahu s-a răzgândit și a acceptat invitația lui Trump de a se alătura Consiliului Păcii. Ce obiecții a avut inițial

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat miercuri că a acceptat invitația președintelui american Donald Trump de a face parte din Consiliul Păcii, în pofida faptului că administrația sa criticase anterior componența comitetului executiv, din care face parte și Turcia, rival al Israelului.

Într-un comunicat oficial, biroul lui Netanyahu a confirmat că premierul a acceptat invitația liderului de la Casa Albă, conform Associated Press, citată de npr.org.

Consiliul Păcii, inițiat de Donald Trump, fusese conceput inițial ca un grup restrâns de lideri mondiali care să supravegheze planul de încetare a focului în Gaza.

Ulterior, ambițiile administrației Trump s-au extins, proiectul transformându-se într-o structură mult mai amplă, cu invitații adresate zecilor de state și cu rol declarat de mediere a conflictelor globale, asemănător unui Consiliu de Securitate al ONU.

Mai multe detalii urmează să fie prezentate joi, când Trump va participa la un anunț oficial privind Consiliul Păcii în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Carta oficială a organismului nu a fost încă făcută publică, însă o variantă preliminară obținută de Associated Press arată că o mare parte a puterii de decizie ar urma să fie concentrată în mâinile lui Trump. Potrivit documentului, o contribuție de un miliard de dolari ar asigura calitatea de membru permanent.

Până în prezent, cel puțin opt state – Israel, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Vietnam, Kazahstan, Ungaria, Argentina și Belarus – și-au confirmat participarea. Invitații au fost trimise și liderilor din Paraguay, Canada, Egipt și Turcia, precum și Rusiei, Indiei, Sloveniei, Thailandei și Comisiei Europene. Kremlinul a anunțat că analizează propunerea, iar Donald Trump a confirmat că și președintele rus Vladimir Putin a fost invitat.

Și România a fost invitată să facă parte din Consiliul Păcii.

Comitetul executiv al Consiliului îi include pe secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul special Steve Witkoff, Jared Kushner, fostul premier britanic Tony Blair, CEO-ul Apollo Global Management Marc Rowan, președintele Băncii Mondiale Ajay Banga și consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Robert Gabriel.

Separat, Casa Albă a anunțat și formarea unui „Consiliu Executiv pentru Gaza”, care va avea misiunea de a implementa a doua fază a acordului de încetare a focului, incluzând desfășurarea unei forțe internaționale de securitate, dezarmarea Hamas și reconstrucția teritoriului.

Acesta va fi coordonat de fostul emisar ONU pentru Orientul Mijlociu, Nickolay Mladenov, și va include oficiali și experți din SUA, Turcia, Qatar, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Israel și Olanda.

De asemenea, Consiliul va supraveghea activitatea unui comitet de tehnocrați palestinieni care va administra, temporar, afacerile curente din Fâșia Gaza.