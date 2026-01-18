România, invitată de SUA să facă parte din „Consiliul Păcii” pentru Gaza, condus de Donald Trump. Scrisoarea transmisă președintelui Nicușor Dan

România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, potrivit unor surse oficiale.

Scrisoarea transmisă de Donald Trump a fost primită, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan, conform informațiilor G4Media.

Nu toate statele din UE au fost invitate să facă parte din acest Consiliu. Printre statele care nu au fost invitate se numără Estonia, Letonia, sau Lituania.

Conform presei internaționale, Donald Trump ar fi invitat în total lideri din peste 60 de țări la nivel mondial.

Patru surse au declarat sâmbătă pentru Reuters că liderii Franței, Germaniei, Australiei și Canadei se numără printre cei invitați să facă parte din Consiliul Păcii.

Birourile președinților egiptean și turc au confirmat că au fost invitați. Un oficial al UE a declarat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată să reprezinte Uniunea Europeană.

Trump a afirmat că acest consiliu este „cel mai mare și mai prestigios consiliu format vreodată, oriunde și oricând”. Consiliul va supraveghea un comitet tehnocratic palestinian de 15 membri, responsabil de gestionarea administrativă a Gazei după război, comitet anunțat cu puțin timp înainte.

Planul prevede și trimiterea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, care să asigure securitatea Gazei și să instruiască unități palestiniene de poliție selectate. Trump urmează să prezideze consiliul, conform informațiilor disponibile.

Jasper Jeffers, comandantul operaţiunilor speciale din cadrul armatei americane, va prelua conducerea Forţei Internaţionale de Stabilizare (ISF), contingentul ONU care trebuie să garanteze în viitor securitatea şi demilitarizarea Fâşiei Gaza, aşa cum este stipulat în planul de pace al preşedintelui Trump.

Anunţul privind componenţa Consiliului Executiv vine după ce Casa Albă a anunţat săptămâna aceasta faza a doua a planului de pace pentru Fâşia Gaza, care implică formarea unui guvern tehnocrat în enclava palestiniană şi dezarmarea Hamas.

Cei care vor face parte din această structură vor fi responsabile de implementarea planurilor Consiliului pentru Pace, o comisie prezidată de preşedintele Donald Trump care supraveghează execuţia planului.

Un consiliu executiv pentru supraveghea noului guvern din Fâşia Gaza va fi format, printre alţii, din fostul ministru britanic Tony Blair, secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, au anunțat Statele Unite,

Israelul a declarat că unele dintre aceste numiri „nu au fost coordonate cu Israelul şi au fost contrare politicii sale”, fără a preciza la cine anume se referă. De asemenea, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut ministrului de externe al Israelului să îl contacteze pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Consiliul păcii va avea sarcina nu doar de a administra Gaza, ci şi de a coordona reconstrucţia acesteia. Cea mai mare parte a fâşiei a fost distrusă de bombardamentele şi demolările israeliene în timpul războiului de peste doi ani, care a ucis peste 71.000 de palestinieni.