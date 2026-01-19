Putin, invitat de Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza. Reacția Kremlinului

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care ar urma să supravegheze formarea și activitatea unui nou guvern în Fâșia Gaza. Kremlinul a confirmat că analizează propunerea și ia în calcul inițierea unor contacte directe cu Washingtonul pe această temă.

„Într-adevăr, preşedintele Putin a primit propunerea prin canale diplomatice de a se alătura Consiliului de Pace. În prezent, examinăm toate detaliile propunerii”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei sale de presă telefonice zilnice, potrivit Agerpres, care citează EFE.

Moscova studiază inițiativa și speră să aibă în perioada următoare discuții cu partea americană pentru clarificarea condițiilor de participare, relatează Reuters.

Potrivit informațiilor apărute în presă, planul președintelui Trump vizează crearea unui Consiliu de Pace format din aproximativ 60 de state, care să aibă rol de supraveghere politică și financiară asupra viitoarei administrații din Gaza. Statutul de membru permanent ar urma să fie acordat doar țărilor care acceptă să contribuie cu câte un miliard de dolari la bugetul noii structuri.

România se numără printre statele invitate să se alăture inițiativei. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, a confirmat primirea invitației și a precizat că autoritățile de la București analizează propunerea.

„Administrația prezidențială a confirmat primirea invitației. Președintele Dan a mobilizat deja echipa pentru a analiza nu numai invitația, ci substanța inițiativei președintelui Trump”, a declarat Marius-Gabriel Lazurca.

Întrebat dacă România ia în calcul plata sumei de un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent al Consiliului, consilierul prezidențial a subliniat că decizia aparține Guvernului și președintelui.

„Angajamentul de a plăti o sumă care nu e irelevantă în contextul dificultăților fiscal-bugetare ale României e o răspundere care nu mi-aparține. Ar trebui ca Guvernul să se pronunțe sau președintele României”, a spus acesta.

În plan internațional, inițiativa a stârnit reacții rezervate. Mai mulți oficiali, sub protecția anonimatului, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul pe care noua structură l-ar putea avea asupra rolului Organizației Națiunilor Unite.

Un diplomat a descris proiectul drept o posibilă „ONU a lui Trump”, care ar putea ocoli mecanismele și principiile consacrate ale Cartei ONU, în timp ce alți reprezentanți occidentali au avertizat că un astfel de consiliu ar risca să submineze instituțiile internaționale existente.