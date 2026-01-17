Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace pentru Gaza anunţat de Donald Trump: „Nu a fost coordonat cu Israelul şi contravine politicii sale”

Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunţat de preşedintele american Donald Trump, din care fac parte ministrul turc de externe Hakan Fidan şi un oficial qatarez, relatează sâmbătă, 17 ianuarie, AFP.

„Anunţul privind componenţa Comitetului Director pentru Gaza, care ţine de Consiliul de Pace pentru Gaza (înfiinţat de Trump şi prezidat de acesta), nu a fost coordonat cu Israelul şi contravine politicii sale”, se arată într-un comunicat publicat de biroul premierului israelian, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională de presă.

Benjamin Netanyahu „i-a cerut ministrului său de externe să-l contacteze pe secretarul de stat american Marco Rubio în această privinţă", se arată în comunicat.

Preşedintele american Donald Trump a anunțat că mai mulţi lideri mondiali au fost invitaţi să se alăture aşa-numitului Consiliu de Pace pentru Gaza,însă componenţa exactă a consiliului rămâne neclară, potrivit dpa.

Statele Unite ar fi trimis invitaţii preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, preşedintelui egiptean Abdel-Fattah al-Sissi şi preşedintelui argentinian Javier Milei, precum şi altora.

A doua fază a planului de pace al lui Trump pentru Fâşia Gaza

Consiliul de Pace pentru Gaza face parte din cea de-a doua fază a planului de pace al lui Trump pentru Fâşia Gaza, care prevede încetarea războiului cu Israelul şi dezarmarea organizaţiei extremiste Hamas.

Noul organism urmează să supravegheze noul comitet de tranziţie pentru Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în războiul dintre Hamas şi Israel. Preşedintele Trump va prezida consiliul.