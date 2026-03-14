Nava care a reușit să treacă prin Strâmtoarea Ormuz cu „permisiunea Iranului”. Cărui stat aparține

Iranul a permis unei nave deținute de o companie turcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu.

În declarații pentru presa turcă făcute joi și publicate vineri, Uraloğlu a spus că Ankara a emis cel mai înalt nivel de alertă de securitate pentru strâmtoare și continuă contactele cu oficialii iranieni privind situația celorlalte 14 nave deținute de companii turce aflate în zonă, potrivit Reuters.

„Cincisprezece nave (cu proprietari turci) se aflau acolo; am obținut permisiunea autorităților iraniene pentru una dintre ele, care folosise un port iranian, și aceasta a trecut”, a spus Uraloğlu.

Ministerul a precizat că nava care a trecut prin strâmtoare se numește Rozana. De asemenea, a adăugat că navele deținute de companii turce din zonă aveau la bord, în total, 171 de membri ai echipajului.

Acesta nu a fost însă și cazul Thailandei, întrucât nava Mayuree Naree, parte a flotei Precious Shipping, cu sediul în Bangkok, a fost lovită miercuri, 11 martie, de un proiectil neidentificat.

Impactul a avut loc în timp ce nava se afla la aproximativ 11 mile nautice de coasta Omanului şi a provocat un incendiu la bord, ceea ce a dus la evacuarea parțială a echipajului.

Din cei 23 de membri ai echipajului, 20 au fost evacuați imediat și aduși în siguranță pe țărm, în Khasab, Oman. Cei trei rămași, surprinși în sala motoarelor de explozie, continuă să fie blocați, iar autoritățile locale și thailandeze coordonează operațiunea de salvare.

Ulterior, Ministerul de Externe al Thailandei a solicitat explicații și scuze.

„DPS Sirilak s-a întâlnit cu ambasadorul Iranului pentru a ridica problema incidentului în care nava cargo sub pavilion thailandez «Mayuree Naree» a fost lovită și avariată în Strâmtoarea Ormuz.

Thailanda și-a exprimat cel mai ferm protest și a solicitat autorităților iraniene să emită o declarație de scuze și să clarifice circumstanțele incidentului. De asemenea, Thailanda a făcut apel la toate părțile să dea dovadă de reținere, să revină la dialogul diplomatic și să asigure siguranța civililor”, transmite ministerul.

În primul său mesaj de când a fost ales lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei a transmis că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă și că Iranul va continua atacurile asupra bazelor americane din regiune.

„Instrumentul blocării Strâmtorii Ormuz trebuie cu siguranță folosit în continuare. Au fost analizate și alte fronturi unde inamicul are puțină experiență și va fi extrem de vulnerabil”, a afirmat acesta.

Războiul SUA–Israel împotriva Iranului a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz, lăsând petroliere și alte nave blocate în zonă, ceea ce a alimentat îngrijorările privind aprovizionarea globală cu energie.