NATO își revoluționează strategia de la descurajare la apărare după invazia rusă în Ucraina

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a determinat Organizația Tratatului Atlanticului de Nord să își restabilească propriile capacități militare la nivelurile din timpul Războiului Rece, precum și să își reconsidere abordarea privind descurajarea la granițele sale estice.

Strategia NATO se schimbă rapid de la ceea ce militarii numesc descurajarea prin represalii la descurajarea prin negare, relatează New York Times.

Anterior, în eventualitatea unei invazii rusești, statele membre trebuiau să reziste până când forțele aliate, în principal SUA, le veneau în ajutor pentru a riposta și a le face să se retragă.

Însă, după atrocitățile comise de Rusia în zonele pe care le-a ocupat în Ucraina, Polonia și țările baltice nu mai vor să riște nicio perioadă de ocupație rusă. Asta ținând cont că în primele zile ale invaziei asupra Ucrainei, trupele rusești au ocupat un teritoriu mai mare decât unele națiuni baltice.

"Descurajarea prin negare" înseamnă, dimpotrivă, amplasarea permanentă a trupelor aliate în apropierea graniței cu Federația Rusă, o mai mare integrare a planurilor de război americane și aliate, cheltuieli militare mai mari și cerințe mai detaliate pentru aliați de a avea disponibile anumite tipuri de forțe și echipamente care să fie pregătite de luptă dacă este necesar, în locuri prestabilite.

Intenția este de a face forțele NATO nu doar mai robuste și mai capabile, ci și mai vizibile pentru Rusia, un element cheie al descurajării, a precizat NYT.

Unul dintre rezultatele practice ale conceptului de "descurajare prin negare" este rolul sporit al comandantului forțelor aliate NATO în Europa, generalul Christopher Cavoli, totodată comandantul forțele americane din Europa.

Pentru prima dată de la Războiul Rece, un oficial NATO de acest nivel îmbină planurile americane și aliate de desfășurare a operațiunilor militare, pe mare, în aer, în spațiu și în mediul cibernetic în cadrul unei pregătiri pentru descurajare și apărare, a declarat sub rezerva anonimatului un oficial NATO de rang înalt pentru The New York Times.

Asta înseamnă că țările din Europa de Est vor ști exact ce intenționează să facă NATO pentru protecția lor, a explicat el. De asemenea, Alianța va crește cerințele de planificare a apărării și ar putea interzice transferul anumitor unități necesare pentru a asigura securitatea aliaților.

Ca parte a consolidării capacităților de apărare ale Alianței Nord-Atlantice, la următorul summit NATO din iulie se va conveni asupra unui nou plan de cheltuieli pentru apărare, pornind de la un prag minim de două procente din produsul intern brut. În cadrul Alianței, cheltuieli în jurul a 2,5%-3% din PIB sunt considerate suficiente, a precizat oficialul NATO.

„Dezbaterea nu mai este despre cât de mult ar fi prea mult” din teama de a nu supăra Moscova, ci cât de mult ar fi suficient, spune Camile Grand, până recent asistent al secretariatului general al NATO pentru investiții de apărare, adăugând că statele din centrul și estul Europei argumentează acum că nu mai este suficientă descurajarea prin promisiunea de a recuceri teritoriul pierdut în urma unei invazii, ci promisiunea de a-l apăra din „prima zi”.