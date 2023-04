Ce spune Geoană despre o candidatură la prezidențialele din 2024

Secretarul general adjunct al NATO a declarat, întrebat despre o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale, că va lua o decizie atunci când „va veni momentul”, nefiind acum o perioadă de încălzire pentru o altă funcție

„Mi-a fost prelungit mandatul la NATO. Este o onoare recunoaşterea faptului că fac o echipă foarte bună cu domnul secretar general Jens Stoltenberg. Va trebui să asigurăm tranziţia la noul secretar general sau noua secretară generală care se va întâmpla în următoarele luni, poate nu acum în octombrie, poate un pic mai târziu. De ce nu şi o femeie? Nu decidem noi, decid alianţii şi această discuţie a început. Secretarul general Stoltenberg a făcut o treabă extraordinară. Eu sunt şi român, şi oltean, şi politician. Ştiţi cum e? În Oltenia, Olcitul trebuie să fie cu o banchetă în faţă şi toată lumea să aibă loc la fereastră. Cam aşa e. Eu nu am crezut că am putut să învăţ atâta de la un politician cum am învăţat de la Jens Stoltenberg. Un om extraordinar. 10 ani prim-ministru în Norvegia, un om de un calm şi o temeinicie şi de o sofisticare incredibil de puternice. Deci am avut o şansă să lucrez cu el. Voi lucra cu aceeşi onestitate şi în aceeaşi echipă cu viitorul secretar general, indiferent cine va fi el”, a afirmat Mircea Geoană, întrebat luni la Antena 3 CNN despre o posibilă candidatură la funcţia de Preşedinte al României.

Fostul ministru de Externe al României a precizat că „nu este moral, etic şi nici nu cred că este productiv să îmi fac vânt cu coada despre ce o să fac sau nu o să fac după ce termin acolo”.

Până la candidatură, interes pentru ajutarea României

„Îmi fac treaba bine aici, dau totul organizaţiei care mi-a dat şansa să reprezint România la nivelul cel mai înalt, dar ceea ce aş vrea să fac şi în această perioadă şi după, indiferent ce voi decide sau nu voi decide că am să fac, este să încerc să ajut România cu soluţii despre cum să facem. Românii vor decide cine le sunt liderii. E normal. Avem atât de multe alegeri la anul, încât o să fie o oboseală electorală masivă în România. Deci nu are rost să discutăm”, a mai completat Mircea Geoană.

Fostul lider PSD a vorbit și de modul cum au fost percepute discursurile ținute de acesta inclusiv în universități. „Românii vor decide pe cine doresc ca lider, pe cine vor vota, dar acum este foarte important să nu ratăm acest moment. Nici eu nu vreau să aştept până termin mandatul ca să pot să fiu de folos ţării mele. Îmi fac treaba la NATO, îmi ajut ţara cât de mult pot. Atunci când am un discurs, el nu are tentă electorală. Multă lume spune – a vorbit Geoană despre economie. Înseamnă că are un plan. Nu. Obligaţia mea ca lider este să dau un element de încredere şi de ambiţie renăscută în România şi să ajut cât mai mulţi, în special pe cei tineri să îşi vadă destinul legat de ţara lor. (…) Vă rog foarte mult să nu considerăm ceea ce spun public ca un element de încălzire pentru o eventuală candidatură. Nu e vorba despre asta. Voi decide când va fi momentul”, a mai precizat Mircea Geoană.