Naftali Bennett, principalul rival politic al lui Benjamin Netanyahu, victima unui atac cibernetic. Ce i-au transmis hackerii

Fostul premier israelian Naftali Bennett a fost vizat de un atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram.

Fostul premier israelian Naftali Bennett, principalul rival politic al actualului lider Benjamin Netanyahu, a declarat, miercuri, 17 decembrie, că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce hackerii au pătruns în telefonul său și au obținut acces la mesaje, fotografii și alte fișiere personale.

„Serviciile de securitate analizează în prezent cazul. După verificări suplimentare, s-a constatat că telefonul meu nu a fost piratat, dar contul meu de Telegram a fost accesat prin diverse metode”, a precizat Naftali Bennett într-un comunicat oficial, preluat de Agerpres, confirmând că hackerii au preluat şi distribuit public conținutul său privat, inclusiv discuții și fotografii.

Materialele carear proveni din telefonul fostului premier au fost publicate pe un site al hackerilor autointitulați „Handala” și pe un cont de X asociat grupului.

Jurnaliștii cotidianului israelian Haaretz au confirmat că numeroase numere de telefon din fișiere aparțineau unor oficiali de rang înalt din Israel și din străinătate, inclusiv membri ai guvernului israelian, responsabili ai serviciilor de securitate și lideri internaționali, printre care președintele francez Emmanuel Macron.

Hackerii au numit atacul „operațiunea caracatița” și i-au adresat lui Bennett un mesaj ironic.

„Dragă Naftali Bennett, ați afirmat cu mândrie că sunteți un model al securității cibernetice, prezentându-vă expertiza în fața lumii întregi (...). Ce ironie că telefonul dvs personal iPhone 13 a căzut atât de ușor în mâinile Handala”, au scris aceştia pe contul de X amintit.

Agenția iraniană Irna a publicat lista contactelor obținute de pe contul Telegram al lui Bennett, fără a preciza dacă atacul ar fi fost coordonat de autoritățile de la Teheran, așa cum au sugerat unele media israeliene.

În replică, Naftali Bennett a subliniat că acest atac nu îl descurajează şi că este decis să candideze împotiva lui Benjamin Netanyahu la alegerile din 2026.

„Dușmanii Israelului vor face totul pentru a mă împiedica să redevin prim-ministru. Nimic nu mă va opri să acționez și să lupt pentru statul Israel și poporul său”, a transmis fostul premier.

Figură marcantă a dreptei naționaliste israeliene, Naftali Bennett a ocupat funcția de premier din iunie 2021 până în iunie 2022, conducând o coaliție largă din care a făcut parte și un partid arab.

Deși și-a anunțat retragerea din politică în 2022, revenirea sa recentă îl poziționează, potrivit sondajelor, drept principalul candidat capabil să-l învingă pe Netanyahu la alegerile legislative anticipate din 2026.