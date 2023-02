Fostul premier israelian, detalii din culisele negocierilor de pace între Rusia și Ucraina. Ce concesii au făcut părțile VIDEO

Fostul premier israelian Naftali Bennett, care a fost mediator între Moscova și Kiev la începutul războiului din Ucraina, dezvăluie în premieră, în cadrul unui interviu de aproape cinci ore publicat pe canalul său de You Tube, detalii de culise despre cum s-au desfășurat negocierile.

„17 sau 18 drafturi” de acord între Rusia și Ucraina ar fi fost schimbate pe parcursul discuțiilor, relatează știripesurse.

„Relație de încredere” cu Putin

Fostul premier israelian dezvăluie că, la momentul izbucnirii războiului, s-a trezit brusc prins între ciocan și nicovală - prin prisma intereselor Israelului, care atacă prezența iraniană în Siria, pe de o parte, și, pe de alta, a responsabilității față de evreii din Rusia și Ucraina - astfel că a ales o a treia opțiune: contacte cu ambele părți și încercarea de a media între ele.

„Știam că relația de încredere pe care am format-o cu Putin era un bun rar. America nu a știut cum să comunice în acel moment, nici azi nu știe [...] Pe de altă parte, am stabilit o regulă: mult ajutor umanitar, dar fără livrări de arme.

L-am informat pe Putin despre tot ce am făcut. I-am spus: «Instalez un spital de campanie în Liov» La telefon. «Am vrut doar să știi». Așa că el a spus: «Dacă îmi dai cuvântul tău că nu va deveni o ascunzătoare pentru arme și soldați, că nu va fi folosit pentru scopuri militare, nu e nicio problemă. Doar spune-mi unde va fi și mă voi asigura că nu va fi bombardat»”.

Bennet povestește că i-a sunat pe omologii săi din SUA și s-a oferit să medieze discuțiile: „Am acces la Putin și pot fi un canal de comunicare”.

„Zelenski a luat inițiativa și a cerut contact cu Putin. Zelenski m-a sunat și mi-a cerut să iau legătura cu Putin, să ajut”, susține fostul premier israelian precizând că Rusia avea „5-6 pretenții la început” și că una dintre ele - denazificarea și înlocuirea liderului - însemna practic lichidarea liderului ucrainean.

Discuția a avut loc înainte de o întrevedere cu noul cancelar german Olaf Scholz: „era foarte tulburat pentru că era problema gazului, se temea pentru energia Germaniei și ramificații. I-am spus despre discuțiile mele cu Putin și că Putin a spus că «putem ajunge la o încetare a focului»”.

Culisele negocierilor de pace

Au existat mai multe drafturi - acestea au fost înmânate atât prin intermediul Israelului , cât și direct, în Belarus - și două runde de negocieri între părți.

Bennet susține că a încercat să găsească soluții înainte de a se ajunge la o situație extremă, în care ar fi uciși foarte mulți civili, moment în care ar fi fost foarte dificil să se ajungă la un armistițiu.

Astfel că a demarat ceea ce numit „afacere Kafr Kanna”, coordonând totul cu Biden, Macron, Boris Johnson, Scholz și Zelenski.

„Am avut o dezbatere cu americanii despre șansele de reușită. Cred că exista o șansă și o să explic. Ei spuneau că nu există nicio șansă. Dar sunt două întrebări: Dacă a existat o șansă pentru încetarea focului și dacă putea fi justificată. Erau câteva probleme”.

Concesiile lui Putin și ale lui Zelenski

Bennet spune că în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut cu Putin acesta a făcut două mari concesii. Prima: a renunțat la denazificare, la uciderea lui Zelenski. La patru ore de la începutul întâlnirii, Bennet l-a întrebat pe Putin dacă intenționează să-l omoare pe Zelenski, obținând cuvântul liderului de la Kremlin că nu o va face.

După întălnirea cu Putin, în drum spre aeroport, Bennet l-a sunat pe Zelenski: «Acum am ieșit de la întâlnire, nu o să te omoare». El m-a întrebat: «Ești sigur?» «100%, nu o să te omoare».

Zelenski a făcut la rândul său „o mare concesie”, spune Bennet.

„Aceștia sunt pași uriașă făcuți de ambele părți. Concesii uriașe. Războiul a izbucnit din cauza dorinței de aderarea la NATO și Zelenski a spus «renunț la asta», a dezvăluit fostul premier israelian.

Problemele

„Cea mai complexă problemă era cea teritorială: Donbas, Peninsula Crimeea și coridorul care se forma între cele două, în Mariupol. A doua problemă era cum se va proteja Ucraina și garanții. Ucraina cerea Rusiei să poată primi garanții de securitate de la America, Franța, toți cei mari. Și a fost o dispută, pentru Rusia o garanție înseamnă un pact, nu e nicio diferență față de NATO”, a declarat Bennet.

„Am zis: «Volodimir, nu se va întâmpla, nu o să primești garanții, de ce negociezi?»

Apoi am sugerat ceea ce am numit 'modelul Israelian'. Noi nu avem garanții. Am zis: 'Sunt prim-ministrul Israelului, noi nu avem garanții de la nimeni. Dacă cineva ne invadează, nimeni nu ne-a dat asigurări și nimeni nu va veni să ne salveze. Ce avem este o armată puternică și independentă care se poate proteja singură. Așa că hai să uităm de aceste garanții și să discutăm parametrii pentru construirea unei forțe militare: ce fel de arme, ce avioane, câți ofițeri, soldați...' Deci acesta a fost un progres cognitiv pe care ambele părți l-au acceptat”.

În altă ordine de idei, ca în orice conflict, interveneau politicile interne și faptul că niciuna dintre părți nu putea lăsa „impresia că renunță, că pierde, că este slabă”, a notat Bennet.

„Putin era foarte pragmatic, la fel și Zelenski. Nu era mesianic. Nu o să dezvălui lucruri pe care nu ar trebui să le dezvălui , dar Putin a înțeles pe deplin constrângerile politice ale lui Zelenski. Și Zelenski a fost pragmatic. Nu se întâmplă dintr-o dată. Trebuie să dai jos pe rând straturile. În orice negociere, toate părțile sunt pe poziții de bravadă. E o fază peste care poți să sari. Dar după ce începi să spui «înțeleg», poți să ajungi treptat la miezul problemei.”

Destrămarea negocierilor

Bennet a descris vizita pe care a făcut-o la Moscova și cum a discutat cu Putin la o masă lungă din cauza măsurilor anti-COVID.

„Am înțeles nevoile de bază ale fiecărei părți. Am rămas cu impresia că ambele părți își doresc încetarea focului. Așa cum am spus, Putin a făcut două concesii uriașe. Mi-am spus: wow, aceasta este o schimbare majoră. Sigur, trebuie să fii atent, poate fi o prefăcătorie, dar aceasta a fost impresia pe care mi-a lăsat-o. Am plecat foarte optimist”.

După această discuție, i-a informat pe omologii săi din SUA, Franța, Marea Britanie: Johnson a adoptat o linie dură, Macron și Scholz au avut o poziție pragmatică, în timp ce Biden a avut o abordare de mijloc, relatează știripesurse.

„Cred că a fost o decizie legitimă a Occidentului de a continua să-l lovească pe Putin. Mă refer la abordarea mai agresivă. Să vă spun ceva? Nu pot să spun dacă au greșit. Poziția mea la momentul respectiv pe această temă a fost că nu este interesul național al Israelului [...] Aici nu am spus nimic. Eram doar mediatorul, dar am apelat la America în această privință.

Nu am făcut cum mi-a plăcut mie. Tot ce am făcut a fost coordonat până la ultimul detaliu cu SUA, Germania, Franța. Ei au blocat acordul și părerea mea a fost că greșesc”, a dezvăluit fostul premier israelian.

Privire retrospectivă

„Privind retrospectiv, e prea devreme să știm avantajele. Partea rea la un război care merge înainte sunt victimele din Ucraina și Rusia. Este o lovitură dură pentru Ucraina. Va trebui să existe o uriașă reconstrucție de infrastructură, ca un Plan Marshall. ..Prețul în creștere al energiei pune presiune mare pe democrații. Este foamete în Africa, vom vedea emigrație spre Europa [...]

„Așa că este prea devreme să știm. Eu susțin că a fost o șansă bună pentru a se ajunge la încetarea focului, dar nu susțin că ar fi fost decizia corectă. La momentul respectiv am considerat că este decizia corectă să înceteze focul, acum nu pot spune. Poate ar fi transmis un mesaj greșit altor țări, sunt lucruri în care nu vreau să intru, de ce era decizia corectă sau nu”, a conchis Bennet pe această temă.