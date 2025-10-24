Hackerii au lovit Formula 1. Site-ul piloților, compromis - FIA a intervenit de urgență

Un site dedicat piloților de Formula 1, administrat de FIA, a fost ținta unui atac informatic în acest an, a confirmat un purtător de cuvânt al forului înaintea Marelui Premiu al Mexicului.

Atacatorii au revendicat incidentul pe rețelele de socializare, susținând că sunt fani ai Formulei 1 și că nu au avut intenții răuvoitoare. Potrivit acestora, scopul ar fi fost doar acela de a semnala breșele de securitate ale platformei.

Reacția FIA

FIA a anunțat că a luat imediat măsuri pentru a securiza sistemul și pentru a preveni incidente similare în viitor.

"FIA a luat cunoștință de un incident cibernetic care a implicat site-ul FIA privind clasificarea piloților, în timpul verii. Au fost luate măsuri imediate pentru a securiza datele piloților", a precizat organizația într-un comunicat.

"The FIA was informed last summer of a cyber incident relating to the FIA Drivers' Categorisation website." "Immediate measures were taken to secure the drivers' data, and the FIA reported this matter to the competent data protection authorities…"

Hackerii au descoperit o breșă în sistemul FIA

Hackerii care au atacat site-ul piloților de Formula 1 au dezvăluit că, teoretic, ar fi putut accesa și datele din pașaportul lui Max Verstappen, campionul mondial en-titre. Potrivit presei internaționale, aceștia au oprit acțiunea în acel moment și nu au vizualizat sau salvat informații sensibile.

Incidentul a fost raportat imediat către FIA, la începutul lunii iunie. Forul a scos site-ul offline și a colaborat ulterior cu hackerii pentru a identifica vulnerabilitățile și a securiza platforma împotriva unor posibile atacuri viitoare.