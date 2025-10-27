Brigitte Macron, transformată în... bărbat. Hackerii i-au schimbat genul în registrele fiscale. Ce nume i-au dat

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a fost victima unui atac informatic în urma căruia numele ei legal a fost modificat în „Jean-Michel” pe contul personal de taxe. Incidentul vine pe fondul teoriilor conspiraționiste și atacurilor online care pun la îndoială identitatea sa de gen.

Brigitte Macron a devenit ținta unui grup de hackeri care i-au modificat datele din contul fiscal, schimbându-i numele în „Jean-Michel, cunoscut drept Brigitte Macron”. Informația a fost confirmată de Tristan Bromet, șeful de cabinet al Primei Doamne, pentru postul de televiziune BFMTV.

Potrivit lui Bromet, soția președintelui Emmanuel Macron „a fost șocată să vadă că numele ei legal a fost schimbat de hackeri în contul personal de taxe”. Brigitte Macron a depus o plângere oficială, iar două persoane implicate în atac au fost deja identificate.

Incidentul are loc în contextul în care zece persoane, acuzate de hărțuire cibernetică cu tentă sexistă împotriva Primei Doamne, urmează să fie judecate la Paris. Cei acuzați, opt bărbați și două femei, cu vârste între 41 și 60 de ani, riscă până la doi ani de închisoare.

Un val de defăimări internaționale

Atacurile împotriva lui Brigitte Macron se bazează pe o teorie falsă potrivit căreia aceasta ar fi, de fapt, un bărbat numit Jean-Michel Trogneux, numele fratelui ei mai mare. Această teorie, apărută inițial în mediul online, a fost amplificată de bloggerițe franceze și ulterior de influenceri internaționali.

În 2024, cuplul Macron a intentat un proces de defăimare în Statele Unite împotriva comentatoarei politice americane Candace Owens, acuzând-o că a promovat „ficțiuni scandaloase, defăimătoare și absurde” care au alimentat o „campanie globală de umilire” și „hărțuire constantă”.

„Pentru că doamna Owens a reafirmat sistematic aceste falsuri în ciuda cererilor repetate ale avocaților noștri de a se retrage, am concluzionat că singura soluție rămasă este acțiunea în instanță”, au declarat Brigitte și Emmanuel Macron la momentul depunerii plângerii.

„Campania de defăimare a doamnei Owens a fost evident concepută pentru a ne hărțui, a ne provoca suferință și a atrage atenția publicului. Sperăm sincer ca acest proces să restabilească adevărul și să pună capăt odată pentru totdeauna acestei campanii de calomnie”, au mai adăugat cei doi.

De la bloguri franceze la procese internaționale

Teoria conspiraționistă a fost popularizată în 2021, într-un interviu difuzat pe YouTube de Natacha Rey, colaboratoare a site-ului de extremă dreapta Faits et Documents, și de clarvăzătoarea Amandine Roy. Videoclipul a devenit viral, iar informațiile false au fost preluate ulterior de Owens, care a afirmat în martie 2024 că își „pune întreaga reputație profesională în joc” pentru a susține ideea că Prima Doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat.

Brigitte și Emmanuel Macron au câștigat inițial procesul de defăimare împotriva celor două femei în 2024, însă decizia a fost ulterior anulată în apel pe motiv de libertate de exprimare, o hotărâre pe care cuplul prezidențial o contestă în continuare.

În iulie 2024, soții Macron au depus o plângere detaliată de 218 pagini în statul american Delaware, solicitând despăgubiri materiale și punitive nespecificate.