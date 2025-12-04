Netanyahu își numește omul de încredere la conducerea Mossad. Alegere-surpriză pentru unul dintre cele mai sensibile posturi din Israel

Premierul Benjamin Netanyahu l-a ales pe noul șef al Mossadului, iar decizia sa a luat prin surprindere atât establishmentul de securitate, cât și interiorul agenției. General-maiorul Roman Gofman, actualul secretar militar al premierului, este propunerea oficială pentru a prelua conducerea serviciului de informații externe în iunie anul viitor, a anunțat joi biroul premierului, informează Times of Israel.

Potrivit comunicatului, Netanyahu a intervievat mai mulți candidați, însă l-a preferat pe Gofman, prezentat drept un ofițer cu „creativitate, inițiativă, cunoaștere profundă a inamicului și discreție absolută”. Premierul a insistat asupra rolului jucat de acesta în primele ore ale războiului Israel-Hamas, când Gofman ar fi intervenit personal în luptele din Negevul de Vest, fiind grav rănit.

Numirea sa trebuie validată de Comitetul Consultativ pentru Numiri în Funcții Înalte, care va analiza dosarul în zilele următoare.

Un traseu militar solid, dar atipic pentru Mossad

Gofman, provenit din trupele de tancuri ale IDF, a comandat unități în Divizia 36, Brigada Etzion și Brigada 7 blindată, iar ulterior a condus Divizia 210 și Centrul Național de Instruire Terestră. De anul trecut, ocupă poziția de secretar militar al premierului, de unde a coordonat relațiile operative cu toate structurile de securitate, inclusiv Mossad.

Totuși, alegerea lui a surprins: promovat recent la rangul de general-maior, Gofman este considerat mai puțin experimentat decât candidații tradiționali pentru această funcție. De regulă, șefia Mossad este atribuită fie unor veterani ai agenției, fie unor generali cu un portofoliu variat la vârful IDF. De data aceasta, Netanyahu a ignorat inclusiv recomandările actualului director, David Barnea, care își încheie mandatul în 2026 și care propusese alți doi ofițeri, scrie Jerusalem Post.

Decizie cu mize politice și instituționale

Numirea unui outsider relativ tânăr și loial premierului este interpretată la Ierusalim drept o mișcare cu încărcătură politică, venită într-un moment tensionat atât pentru securitatea Israelului, cât și pentru poziția internă a lui Netanyahu. Alegerea contrazice practicile obișnuite ale Mossadului și marchează o ruptură în procesul de succesiune tradițional, arată presa israeliană.

Biroul premierului insistă însă că Gofman este „cel mai potrivit candidat” și laudă „implicarea sa rapidă și eficientă” în coordonarea celor șapte fronturi de luptă deschise după atacurile Hamas din octombrie.

Rămâne ca decizia finală a comitetului de numiri să confirme dacă această mutare fără precedent va trece fără contestări din interiorul Mossadului — o instituție obișnuită cu stabilitatea, nu cu surprizele politice.