Numărul musulmanilor din întreaga lume este pe cale să îl depășească pe cel al creștinilor, potrivit unei noi cercetări publicate miercuri, care analizează modul în care schimbările demografice vor influența distribuția populațiilor religioase în următoarele decenii. Proiecțiile arată că Republica Democrată Congo ar putea deveni, în cele din urmă, țara cu cel mai mare număr de creștini, depășind Statele Unite.

Musulmanii ar putea depăși numeric creștinii la nivel mondial până în 2035. Foto: Arhivă

Cercetarea ia în calcul mai mulți factori demografici, printre care rata natalității, speranța de viață și migrația, și estimează evoluția comunităților religioase până în 2070.

Potrivit analizei prezentate de The Washington Post, schimbările demografice vor modifica semnificativ distribuția geografică a marilor religii. Creștinismul își va muta tot mai mult centrul de greutate către Africa, pe măsură ce populațiile creștine de pe continent vor continua să crească.

În același timp, Statele Unite nu vor mai fi o țară cu majoritate creștină, potrivit noilor proiecții.

Evoluțiile sunt influențate de diferențele dintre ratele natalității, de structura pe vârste a populațiilor, de speranța de viață și de fluxurile migratorii, factori care pot schimba ponderea comunităților religioase la nivel mondial.

Studiul conturează astfel o transformare majoră a peisajului religios global în următoarele decenii, atât în privința raportului numeric dintre creștini și musulmani, cât și a regiunilor în care se concentrează cele mai mari comunități religioase.