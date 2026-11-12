SUA ar putea produce 1,5 milioane de roboți umanoizi pe an până în 2035. Cum va evolua industria

Statele Unite ar putea produce între 300.000 și 400.000 de roboți umanoizi pe an până în 2030, iar în 2035 volumul ar putea ajunge la aproximativ 1,5 milioane de unități anual. Estimările apar într-o analiză publicată joi de firma de brokeraj J.P. Morgan, care anticipează o accelerare a industriei, pe măsură ce aceasta trece de la testarea tehnologiei la utilizarea comercială, relatează Reuters.

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Potrivit analiștilor, deficitul de angajați, evoluția favorabilă a indicatorilor economici și extinderea capacităților de producție ar putea impulsiona folosirea roboților umanoizi în mai multe domenii. Producția industrială, logistica și depozitarea sunt printre sectoarele în care companiile ar putea apela tot mai mult la astfel de tehnologii pentru automatizarea activităților repetitive.

Un alt factor care ar putea favoriza producția americană este politica administrației Trump. Concluzia acesteia, potrivit căreia utilajele industriale și echipamentele robotizate importate pot reprezenta riscuri pentru securitatea națională, ar putea conduce la introducerea unor tarife vamale sau a altor măsuri de susținere a producătorilor interni.

Deși perspectivele sunt optimiste, dezvoltarea industriei se confruntă încă cu mai multe obstacole. Printre acestea se numără limitările hardware, accesul la volumele de date necesare pentru antrenarea inteligenței artificiale, puterea de calcul și capacitatea efectivă de producție.

În afara companiei Tesla, cei mai mulți producători americani vizează, în prezent, volume anuale cuprinse între 10.000 și 30.000 de roboți umanoizi.

J.P. Morgan estimează că prețul acestor roboți se apropie deja de costurile asociate angajării unui lucrător. Utilizarea lor în mai multe schimburi de lucru ar putea aduce clienților economii de aproximativ 100.000 de dolari pe an.

Analiștii atrag însă atenția că dezvoltarea industriei pe termen scurt este încetinită de dificultățile de aprovizionare și de lipsa unor componente esențiale.

„Progresele pe termen scurt sunt limitate de probleme legate de aprovizionare, existând câteva blocaje critice: componentele pentru mâini, sisteme de acționare, creierul robotului și capacitatea de producție”, arată reprezentanții firmei de brokeraj.

În aceste condiții, furnizorii de componente ar putea beneficia cel mai mult de pe urma dezvoltării industriei în următorii ani. J.P. Morgan estimează că piața pieselor și sistemelor esențiale pentru roboții umanoizi, precum mecanismele de acționare, motoarele și tehnologiile de vedere artificială, ar putea crește până la aproape 30 de miliarde de dolari în 2035.

Printre principalii producători americani și proiecte de roboți umanoizi menționați în analiză se numără Optimus, Digit, Atlas, Figure și Apollo.