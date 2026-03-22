Video Momentul în care nouă teroriști Hezbollah sunt uciși de trupe israeliene într-un atac cu drone în sudul Libanului

Atacatorii Hezbollah au fost identificați de Unitatea 869 de Colectare a Informațiilor de Luptă care se apropia de forțele israeliene din sudul Libanului.

Trupele Diviziei Regionale 91 „Galilea” au deschis focul asupra atacatorilor și, în același timp, Forțele Aeriene Israeliene au efectuat atacuri, „eliminând teroriștii”, spune IDF-ul.

Niciun soldat nu a fost rănit în incident, potrivit armatei.

De la începutul atacurilor Israelului şi Statelor Unite împotriva Iranului, gruparea șiită libaneză Hezbollah a lansat cu rachete spre teritoriul israelian, pentru a-i sprijini pe iranieni, ceea ce a determinat Israelul să lanseze o ofensivă în Liban.

Organizația șiită Hezbollah a antrenat Libanul în războiul regional pe 2 martie, prin efectuarea unui atac contra Israelului ca represalii la loviturile israeliano-americane soldate, printre altele, cu uciderea ghidului suprem iranian Ali Khamenei.