Parcarea din Pantelimon va fi preluată de Administrația Străzilor. Primăria Capitalei le cere şoferilor să-şi mute maşinile. „De acum, ne ocupăm!”

Parcarea supraterană de pe Şoseaua Pantelimon va fi preluată de Administraţia Străzilor şi curăţată, înainte de a fi redeschisă ca parcare publică cu plată. Autorităţile le cer şoferilor să îşi mute maşinile din zonă, în caz contrar acestea urmând să fie ridicate.

Parcarea supraterană de pe Şoseaua Pantelimon va ifi preluată de Administraţia Străzilor Bucureşti, după ce Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat miercuri, 13 mai, un proiect de hotărâre în acest sens. Ulterior, aceasta va fi predată către Compania Municipală Parking Bucureşti, care se va ocupa de exploatarea şi întreţinerea ei.

Reprezentanţii Primăriei Capitalei au explicat faptul că parcarea, finalizată în urmă cu patru ani şi rămasă până acum într-o situaţie neclară, s-a degradat în timp, ajungând să fie folosită mai degrabă ca spaţiu de depozitare pentru maşini abandonate şi devenind tot mai murdară.

„Marea parcare supraterană de pe Şos. Pantelimon va fi, în sfârşit, administrată, întreţinută şi operată corect! La patru ani de la terminarea construcţiei, primarul Ciprian Ciucu a reuşit să finalizeze procedura de edificare. Astfel încât, azi, consilierii generali au putut vota trecerea parcării în administrarea Administraţiei Străzilor Bucureşti. Mai departe, va fi predată către Compania Municipală Parking Bucureşti, care o va exploata şi întreţine”, au transmis reprezentanţii Municipalităţii pe Facebook.

Autorităţile anunţă că, odată preluată, parcarea va intra într-un proces de igienizare care va dura aproximativ două săptămâni. În acest interval, şoferii sunt rugaţi să-şi mute autovehiculele pentru a permite echipelor de salubrizare să intervină, cu avertismentul că, în caz contrar, maşinile vor fi ridicate.

„De acum, ne ocupăm! Şi facem apel către şoferi să-şi mute maşinile pentru a permite echipelor de salubrizare să facă temeinic curat. În caz contrar, vor fi ridicate. Igienizarea parcării va dura aproximativ două săptămâni. Ulterior, va fi folosită ca parcare publică cu plată”, au mai precizat reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Parcarea are 495 de locuri şi a fost gândită ca un punct de transfer pentru şoferi la intrarea în oraş. Construcţia include spaţii pentru autoturisme, motociclete şi biciclete, inclusiv locuri pentru persoane cu dizabilităţi, iar la parter este prevăzută o legătură directă cu transportul public, pentru continuarea călătoriei în oraş fără utilizarea maşinii personale.