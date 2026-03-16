Video Israelul a lansat lovituri simultane în mai multe orașe din Iran. Un civil a murit într-un atac cu rachetă în Abu Dhabi

Israelul a lansat lovituri masive în mai multe orașe din Iran, vizând infrastructura regimului, în timp ce un atac cu dronă a provocat un incendiu uriaș într-o zonă petrolieră din EAU, iar un civil a murit după ce o rachetă a lovit un vehicul în Abu Dhabi.

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a lansat o serie de lovituri „extinse” pe teritoriul Iranului. Potrivit armatei, atacurile au vizat simultan mai multe orașe, printre care capitala Teheran, Shiraz, un oraș din sud-vestul Iranului și Tabriz, situat în nord-vestul țării, scrie The Guardian.

Militarii israelieni susțin că loviturile vizează „infrastructura” regimului iranian. Totuși, de la declanșarea războiului, la 28 februarie, când Israelul a început operațiunile alături de Statele Unite, numeroși civili au fost uciși în urma atacurilor.

Incendiu într-o zonă petrolieră din Emiratele Arabe Unite după un atac cu dronă

Un incendiu a izbucnit luni după ce o dronă a lovit o instalație industrială petrolieră din Fujairah, în Emiratele Arabe Unite, au anunțat oficialii.

Biroul Media din Fujairah a transmis că drona a vizat zona industrială petrolieră Fujairah Oil Industry Zone, provocând un incendiu de proporții. Echipele de intervenție încearcă să stingă focul, iar până în prezent nu au fost raportate victime.

Zona Fujairah Oil Industry Zone găzduiește cea mai mare capacitate comercială de stocare a produselor petroliere rafinate din Orientul Mijlociu.

De asemenea, aceasta reprezintă un important centru global pentru comerțul și alimentarea navelor cu combustibil, fiind situată în afara strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, care este în prezent practic închisă.

Un om a murit în Abu Dhabi după ce o rachetă a lovit un vehicul

Biroul Media din Abu Dhabi a anunțat luni că un civil palestinian a murit în capitala Emiratelor Arabe Unite, după ce o rachetă a căzut peste un vehicul civil în zona Al Bahyah.

„Publicul este sfătuit să se informeze doar din surse oficiale și să evite răspândirea zvonurilor sau a informațiilor neverificate”, au transmis autoritățile.

Emiratele Arabe Unite se numără printre statele din Golf ale căror sisteme de apărare aeriană interceptează frecvent rachete balistice și drone lansate din Iran.

Ministerul Apărării a anunțat în această dimineață că forțele sale răspund unor atacuri cu rachete provenite din Iran, avioanele de vânătoare interceptând drone și muniții de tip kamikaze.