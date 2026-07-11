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Fotbalul sud-african, în doliu. Jayden Adams a murit la 25 de ani, la scurt timp după participarea la Cupa Mondială

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Jayden Adams, internaționalul în vârstă de 25 de ani al echipei de fotbal Mamelodi Sundowns și component al lotului Africii de Sud la Cupa Mondială din 2026, a murit sâmbătă, 11 iulie. Conform primelor informații ar fi vorba despre o sinucidere.

Jayden Adams FOTO: X/@TheNationNews
Jayden Adams FOTO: X/@TheNationNews

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, mijlocașul ar fi murit sâmbătă dimineață, la locuința sa din Stellenbosch, iar primele ipoteze ale anchetatorilor indică o posibilă sinucidere. Mai multe surse susțin că fotbalistul s-ar fi confruntat cu depresia.

Moartea lui Adams a venit la doar câteva zile după revenirea de la turneul final din America de Nord, unde a reprezentat Africa de Sud în trei meciuri din faza grupelor.

Informația a fost confirmată de mentorul său, Brendine Johnson, care a transmis că familia jucătorului este devastată și a cerut respectarea intimității acesteia.

„În acest moment, totul este încă foarte dureros. Familia nu dorește să fie contactată acum, nu ar putea răspunde nimănui. Această pierdere i-a devastat pe toți. Tocmai se întorsese de la Cupa Mondială și apoi a venit această veste. Am discutat cu el joi, era foarte optimist în privința revenirii, a faptului că se întorcea după Cupa Mondială”,  a spus Johnson, conform soccerladuma.co.za.

Adams a jucat la Cupa Mondială 2026

Jayden Adams a fost convocat în lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial din 2026 și a evoluat în toate cele trei partide din faza grupelor.

Mijlocașul a jucat 61 de minute în meciul pierdut cu Mexic, scor 0-2, a fost titular în prima repriză a remizei cu Cehia, scor 1-1, și a intrat pe final în victoria cu Coreea de Sud, scor 1-0.

În partida din șaisprezecimile de finală, pierdută de Africa de Sud în fața Canadei, scor 0-1, Adams a rămas pe banca de rezerve.

Ultimul meci al naționalei sud-africane la turneul final a fost disputat pe 28 iunie, cu aproximativ două săptămâni înainte de vestea tragică.

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