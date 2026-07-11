Fotbalul sud-african, în doliu. Jayden Adams a murit la 25 de ani, la scurt timp după participarea la Cupa Mondială

Jayden Adams, internaționalul în vârstă de 25 de ani al echipei de fotbal Mamelodi Sundowns și component al lotului Africii de Sud la Cupa Mondială din 2026, a murit sâmbătă, 11 iulie. Conform primelor informații ar fi vorba despre o sinucidere.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, mijlocașul ar fi murit sâmbătă dimineață, la locuința sa din Stellenbosch, iar primele ipoteze ale anchetatorilor indică o posibilă sinucidere. Mai multe surse susțin că fotbalistul s-ar fi confruntat cu depresia.

Moartea lui Adams a venit la doar câteva zile după revenirea de la turneul final din America de Nord, unde a reprezentat Africa de Sud în trei meciuri din faza grupelor.

Informația a fost confirmată de mentorul său, Brendine Johnson, care a transmis că familia jucătorului este devastată și a cerut respectarea intimității acesteia.

„În acest moment, totul este încă foarte dureros. Familia nu dorește să fie contactată acum, nu ar putea răspunde nimănui. Această pierdere i-a devastat pe toți. Tocmai se întorsese de la Cupa Mondială și apoi a venit această veste. Am discutat cu el joi, era foarte optimist în privința revenirii, a faptului că se întorcea după Cupa Mondială”, a spus Johnson, conform soccerladuma.co.za.

Adams a jucat la Cupa Mondială 2026

Jayden Adams a fost convocat în lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial din 2026 și a evoluat în toate cele trei partide din faza grupelor.

Mijlocașul a jucat 61 de minute în meciul pierdut cu Mexic, scor 0-2, a fost titular în prima repriză a remizei cu Cehia, scor 1-1, și a intrat pe final în victoria cu Coreea de Sud, scor 1-0.

În partida din șaisprezecimile de finală, pierdută de Africa de Sud în fața Canadei, scor 0-1, Adams a rămas pe banca de rezerve.

Ultimul meci al naționalei sud-africane la turneul final a fost disputat pe 28 iunie, cu aproximativ două săptămâni înainte de vestea tragică.