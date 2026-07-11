Video VAMA a lansat melodia „Căderea mea”. „Lucrăm de mult timp la piesa asta și ne-a scos peri albi”, mărturisește Tudor Chirilă

Trupa VAMA a lansat joi, 9 iulie, melodia „Căderea mea”, o piesă despre dependența emoțională și „încremenirea" din finalul unei relații care încă nu se poate rupe.

„Lucrăm de mult timp la piesa asta și ne-a scos peri albi. A trecut prin mai multe variante, prin mai multe direcții și prin mai multe încercări până să-și găsească forma finală. Inițial am scris-o pentru una dintre fostele mele concurente de la Vocea României, dar nu i s-a potrivit.

Apoi am reluat-o a și am încercat un duet pop, apoi un duet în formulă mai rock. În cele din urmă, ne-am întors la ce știm noi să facem cel mai bine: un cântec rock în maniera noastră.

Are poate ceva din zona Placebo, poate ceva din Kings of Leon, dar, până la urmă, a devenit foarte VAMA”, a declarat Tudor Chirilă, potrivit PRO TV.

Ioana Bugarin, actriță a Teatrului Odeon și actriță de film (Hamburgo, Miracol, Mia își ratează răzbunarea) este partenera lui Tudor Chirilă în videoclipul care descrie o relație bizară, un du-te vino emoțional al unor oameni care nu se regăsesc, dar încă se caută.

„Căderea mea” se va auzi pentru prima dată live pe 25 iulie, la Arenele Romane în show-ul VAMA 20 de ani.

Vama este o formație românească de muzică pop-rock, înființată în anul 2006, în urma destrămării trupei Vama Veche. Primul album al trupei a fost lansat în 2008 și poartă același nume cu cel al trupei.

Formația a fost fondată de Tudor Chirilă și Eugen Caminschi, vocalistul și chitaristul formației Vama Veche, cărora li s-au alăturat Lucian Cioargă (baterie), Dan Opriș (bass) și Raul Kusak (clape), cel din urmă fiind înlocuit în 2009 cu Gelu Ionescu. În 2007 apare primul single - „Bed for love”.