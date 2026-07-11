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Analiză Testul guvernării pentru AUR, strategia propusă de analiști pentru a opri partidul lui Simion. Cât de mare este de fapt partidul

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Analize Adevărul
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Testarea AUR la guvernare într-o formulă controlată este singura metodă sigură pentru a arăta dacă partidul are soluții sau este doar un balon de săpun. Această strategie riscantă este avansată de analiștii politici. Chiar dacă blocajul și lipsa de rezultate ale actualei coaliții PSD-PNL continuă să alimenteze tabăra lui George Simion cu voturi de protest, experții Alexandru Coita și George Jiglău sunt de părere că electoratul se va fragmenta dacă promisiunile din opoziție nu vor fi demonstrate în mod practic.  

george simion conferinta de presa
Scorul electoral al partidului AUR ar putea fi mult mai mic decât reflectă sondajele. FOTO: Mediafax

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat recent că AUR nu ar obține procentele vehiculate în sondaje în cazul unor alegeri anticipate, respingând ferm ideea că formațiunea condusă de George Simion ar putea ajunge la 40% sau 50%. „Cred că sub 30%”, a declarat acesta.

Însă politologul Alexandru Coita consideră că actualul context politic general ar putea să-i fie favorabil lui George Simion. Acesta avertizează că menținerea coaliției PSD-PNL la guvernare va concentra toate voturile de protest direct către AUR.

Ipoteza potrivit căreia AUR s-ar putea confrunta cu dificultăți la alegerile locale este una plauzibilă și bine întemeiată, în sensul că primul test electoral cu care se vor confrunta nu este unul care să îi favorizeze în mod deosebit. Totuși, aș dori să subliniez, citându-l pe președintele Nicușor Dan, că până în anul 2028 se mai pot întâmpla multe transformări, inclusiv la nivelul structurilor locale, unde este posibil să asistăm la migrații politice, deoarece, după cum se știe, primarii și consilierii locali acționează adesea oportunist, adaptându-se în funcție de curentul politic dominant.

În dinamica actuală, este posibil ca PNL să câștige, iar PSD să piardă, însă adevăratul beneficiar al unei perioade de stagnare, de lipsă de soluții și de criză economică este partidul AUR, care rămâne singurul credibil de opoziție. Prin urmare, dacă se va continua cu un guvern format din PSD și PNL, cu sau fără USR, întregul vot antisistem se va îndrepta către AUR”, este de părere Coita.

În ceea ce privește soluția pentru a „dezumfla” speranțele de majoritate ale celor de la AUR, Coita a propus un scenariu riscant, dar controlat.

„În acest sens, am susținut și susțin în continuare că cel mai înțelept și mai prudent scenariu pentru a dezumfla balonul umflat nejustificat al AUR, așa cum a subliniat și președintele Băsescu, este să i se permită acestui partid un contact cu guvernarea, într-o formulă controlată, deși recunosc că o astfel de abordare implică riscuri care nu sunt neglijabile. Nu consider că acest lucru ar trebui să se întâmple acum, deoarece este prematur, ci doar după ce AUR va demonstra că este un partid frecventabil și normal, mai ales în ceea ce privește politica de securitate și externă, unde au existat derapaje inacceptabile”, a explicat politologul.

„Scorul real ar putea fi de 25-30%”

La rândul său, politologul George Jiglău a oferit o analiză mai nuanțată, subliniind că AUR s-a profesionalizat semnificativ față de 2024 și că va putea desfășura campanii mai eficiente la locale, deși succesul final depinde de inerția primarilor consacrați. El a avertizat că scorul real al AUR este posibil să fie mai degrabă în jur de 25-30%, nu 35-40% cât indică unele sondaje.

„În ceea ce privește AUR ca partid, consider că acesta s-a profesionalizat considerabil față de 2024, când se afla la primul mandat parlamentar, iar accesul la scena locală, prin consilii și câteva primării obținute în 2024, i-a permis să își consolideze filialele și organizațiile locale, ceea ce îl va ajuta să desfășoare campanii mai eficiente decât în trecut.

Nu mă aștept ca AUR să treacă printr-o prăbușire similară cu cea a PPDD după 2012, deoarece distanța față de celelalte partide este atât de mare încât acești alegători nu vor migra către tabăra adversă. Pe de o parte, există un electorat conservator care s-a convins că partidele tradiționale nu oferă soluții și rămâne fidel AUR, iar pe de altă parte, există un electorat care, de teamă sau din prudență, va vota în continuare cu PSD, PNL sau USR, pentru a bloca accesul AUR la putere”, a arătat George Jiglău.

Politologul a subliniat că frontul politic conservator va rămâne stabil, dar fragmentarea internă poate afecta distribuirea voturilor.

 „Această diviziune profundă face ca scorul general al zonei conservatoare să rămână stabil, iar AUR să nu piardă teren în mod semnificativ, chiar dacă împărțirea internă a voturilor între diferitele formațiuni poate varia. Prin urmare, nu sunt nici optimist, nici pesimist, ci consider că evoluția depinde de factori imprevizibili, dar tendința generală este de menținere a unui scor ridicat pentru AUR și pentru frontul politic pe care îl reprezintă”, a conchis politologul.

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