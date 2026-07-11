Doi bulgari condamnați pentru spionaj în favoarea Rusiei, expulzați din Marea Britanie după eliberare

Autoritățile britanice au eliberat și au expulzat în Bulgaria doi cetățeni bulgari condamnați pentru spionaj în favoarea Rusiei, după ce aceștia au executat jumătatea obligatorie a pedepselor cu închisoarea. Ambii erau eligibili pentru expulzare după executarea a jumătate din pedepsele primite.

Ivan Stoianov și Vania Gaberova se numără printre cei șase cetățeni bulgari condamnați anul trecut pentru implicarea într-o rețea de spionaj despre care procurorii britanici au afirmat că reprezenta una dintre cele mai mari operațiuni de acest tip desfășurate de Rusia în Regatul Unit în ultimii ani.

Cei doi au fost expulzați în Bulgaria după eliberarea din detenție, însă autoritățile nu au precizat care este statutul lor juridic după revenirea în țara de origine, relatează presa bulgară.

Mai multe persoane care ar fi fost vizate de activitățile rețelei, inclusiv jurnalistul de investigație Hristo Grozev, au declarat că nu au fost informate cu privire la eliberarea celor doi.

Rețea de spionaj coordonată de fostul director Wirecard

Potrivit procurorilor britanici, rețeaua ar fi fost coordonată de Jan Marsalek, fost director executiv al companiei Wirecard (companie germană de tehnologie financiară (fintech) și procesator de plăți electronice), acuzat că ar fi colaborat cu serviciile secrete ruse.

Anchetatorii susțin că gruparea a desfășurat operațiuni de supraveghere în Marea Britanie și în Europa, având ca ținte jurnaliști, disidenți ruși, personalități politice și membri ai armatei ucrainene.

Pedepse de până la aproape șapte ani de închisoare

Ivan Stoianov, în vârstă de 33 de ani, a recunoscut acuzația de complicitate la spionaj și a fost condamnat la cinci ani și trei săptămâni de închisoare.

Vania Gaberova, în vârstă de 30 de ani, cosmeticiană stabilită în nord-vestul Londrei, a primit o pedeapsă de șase ani, opt luni și trei săptămâni de închisoare.

Conform deciziei instanței, ambii erau eligibili pentru expulzare după executarea a jumătate din pedepsele primite.

Cazul face parte dintr-o anchetă amplă privind activități de spionaj desfășurate în Marea Britanie și alte state europene în beneficiul Rusiei.