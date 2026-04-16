Israelul a întreprins joi două lovituri succesive asupra unui pod strategic din sudul Libanului, distrugându-l, a relatat agenţia oficială de presă libaneză ANI.

Podul era ultimul care mai lega sudul Libanului de restul ţării, potrivit Agerpres.

„Aviaţia inamică a executat două lovituri consecutive asupra podului Qasmiyeh, ultimul pod dintre regiunea Tyr şi regiunea Saida, distrugându-l în întregime”, a transmis ANI.

Armata israeliană le-a cerut joi din nou civililor să evacueze toată zona din sudul Libanului până la fluviul Zahrani, la circa 40 km nord de frontieră.

Potrivit unei alte ştiri a agenţiei libaneze, o persoană a fost ucisă de o lovitură israeliană care a ţintit joi o maşină pe şoseaua principală care leagă Beirutul de Damasc, departe de frontiera cu Israelul.

Atacul s-a produs lângă Dahr el-Baidar, în munţii de la est de Beirut, a precizat ANI.

Localități întregi din Liban, rase de pe hartă

Localități și sate din sudul Libanului sunt rase de pe fața pământului în urma demolărilor efectuate de Israel, arată imagini din satelit și videoclipuri obținute de BBC Verify.

Analiza a constatat că peste 1.400 de clădiri au fost distruse după 2 martie, pe baza probelor vizuale verificate. Aceasta reprezintă doar o parte din amploarea pagubelor provocate de atacurile aeriene și demolările israeliene, în condițiile în care accesul la sol și imaginile satelitare disponibile sunt limitate. Dimensiunea reală a distrugerilor este, cel mai probabil, mult mai mare.

Demolarea acestor structuri de către Israel vine după ordinul emis pe 22 martie de ministrul Apărării, Israel Katz, de a „accelera distrugerea locuințelor libaneze” din apropierea frontierei cu Israelul, pe baza „modelului din Gaza”, în cadrul campaniei împotriva Hezbollah.

Se estimează că peste 1,2 milioane de oameni au fost strămutați în Liban, dintre care 820.000 din sudul țării, potrivit datelor furnizate de Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). Instituția precizează că războiul din Liban a forțat numeroși oameni să fugă spre zone mai nordice sau să treacă granița în Siria.

Ministerul Sănătății din Liban afirmă că peste 2.000 de persoane au fost ucise de la începutul conflictului. Autoritățile israeliene au declarat că 13 soldați și doi civili au fost uciși de Hezbollah în ultimele șase săptămâni.