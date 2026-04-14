Petrolul se ieftinește după anunțul privind posibile noi negocieri între SUA şi Iran

Preţurile petrolului au scăzut puternic marţi, după ce Casa Albă a indicat că ar putea avea loc o a doua rundă de negocieri de pace între Statele Unite şi Iran, transmite CNBC.

Contractele futures pentru petrolul american cu livrare în mai au coborât cu aproape 7%, până la 92,50 dolari pe baril. Petrolul Brent, referinţa internaţională, cu livrare în iunie, a scăzut cu aproximativ 4%, până la 95,07 dolari pe baril.

Administraţia Trump analizează posibilitatea unor discuţii suplimentare cu Iranul, însă nimic nu a fost programat deocamdată, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNBC, scrie News.

Vicepreşedintele JD Vance a afirmat luni că decizia privind continuarea negocierilor aparţine Iranului, după ce discuţiile desfăşurate în weekend la Islamabad, în Pakistan, nu au dus la un progres.

”Dacă vom avea noi discuţii sau dacă vom ajunge în cele din urmă la un acord depinde de Iran, deoarece noi am pus multe propuneri pe masă”, a spus Vance într-un interviu acordat Fox News.

În acelaşi timp, marina americană a început luni ”o blocadă” a porturilor iraniene din Golful Persic, încercând să forţeze concesii din partea Teheranului.

Potrivit analistului Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia, blocada ameninţă direct exporturile de petrol ale Iranului prin Strâmtoarea Ormuz, care s-au situat luna trecută la aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi.

El a avertizat că această măsură înăspreşte şi mai mult piaţa fizică a petrolului şi a produselor rafinate.

În acelaşi timp, Agenţia Internaţională pentru Energie a estimat marţi că şocul de aprovizionare provocat de războiul cu Iranul va reduce cererea globală de petrol în acest an, pe măsură ce consumatorii reacţionează la creşterea preţurilor combustibililor.

Instituţia anticipează o scădere a cererii de petrol cu aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea, cea mai mare reducere de la pandemia de COVID-19.

Pe întregul an, cererea globală ar urma să scadă cu aproximativ 80.000 de barili pe zi, o schimbare semnificativă faţă de estimările anterioare ale agenţiei, care indicau o creştere a consumului de 640.000 de barili pe zi.